Kaos na zasedanju srbskega parlamenta: Vučić izgubil živce

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na izrednem zasedanju srbskega parlamenta o Kosovu poslancem prvič predstavil predlog EU o normalizaciji odnosov s Prištino, sprejetje katerega mednarodna skupnost pričakuje do pomladi. Osredotočil se je na točke, ki so za Beograd sporne in kjer v primeru nasprotovanja Srbiji grozijo posledice. Med zasedanjem pa se je zgodil incident, atmosfera v dvorani je bila precej razgreta. Vučić je vmes izgubil živce in kričal na predstavnike opozicije: "Vi ste dali Kosovo, mi ga branimo."

Je pa zasedanje zaznamovala napetost in razgreto ozračje med poslanci. Med zasedanjem so predstavniki opozicije desnega bloka razvili velik transparent z napisom "Ne kapitulaciji".

icon-expand Poslanci desničarskega dela opozicije pa so na plakatih Vučića obtoževali, da je izdal Kosovo. FOTO: AP

Zatem so se poslanci začeli prerivati pred klopjo, na kateri je sedel Vučić, poroča Jutarnji hr. Ko so besedo dobili predstavniki opozicije pa je Vučić izgubil živce in vidno razburjen začel kričati nanje "Vi ste dali Kosovo, mi ga branimo. Lažnivci!"

Vučić srbskim poslancem prvič predstavil predlog EU o Kosovu Po Vučićevih besedah je sicer za Beograd najhujša 4. točka predloga, ki pravi, da "Srbija ne bo nasprotovala članstvu Kosova v mednarodnih organizacijah". To bi pomenilo zeleno luč za sprejem Kosova v ZN, Nato, EU, Svet Evrope in druge pomembne večnacionalne forume. Beograd je namreč že večkrat poudaril, da je članstvo Prištine v Združenih narodih nesprejemljivo, saj bi to pomenilo, čeprav posredno, priznanje neodvisnosti Kosova.

icon-expand Zasedanje srbskega parlamenta FOTO: AP

Izpostavil je, da je več točk predloga EU, ki so ga podprle tudi ZDA, za Srbijo težavnih ali celo nesprejemljivih, vendar so mednarodni pogajalci zagrozili, da bi se lahko ustavile tuje naložbe in pristopna pogajanja z EU, ki potekajo od leta 2014. "Srbiji je v interesu, da ostane na evropski poti," je dodal. Vučić je poslancem dejal, da ne more razkriti celotne vsebine predloga, osredotočiti pa se je želel na tiste njegove točke, ki predvidevajo negativne posledice za Srbijo v primeru zavrnitve. Zatrdil je sicer, da niso ničesar podpisali ali parafirali in da se bodo pogovori nadaljevali. Glede vzpostavitve skupnosti srbskih občin na Kosovu je dejal, da je dogovorjena uresničitev te zaveze iz bruseljskega sporazuma iz leta 2013, vendar je Priština ne želi udejanjiti. "Skupnost občin ne more biti model nevladne organizacije, mora biti tisto, kar je bilo podpisano v Bruslju," je dejal. Napovedal je, da se pred tem Srbi ne bodo vrnili v kosovske institucije. Izrazil je zaskrbljenost, da se bo Priština znova hotela pogajati, da bi zmanjšali pristojnosti skupnosti, kar bo velik problem. Vztrajanje pri vzpostavitvi skupnosti srbskih občin mora biti pravni in fizični okvir, je poudaril Vučić. "Za razliko od tistih, ki vzklikajo parole, sem dal jasno vedeti, da se je Srbija pripravljena pogovarjati tudi o najslabših predlogih, saj nima pravice ponoviti izkušnje iz preteklosti," je dodal. "Borimo se za mir in zagotovitev varnosti Srbov na Kosovu, ker bi v nasprotnem primeru oni bili prvi, ki bi trpeli," je dodal.

