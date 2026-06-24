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Kaos na železnici: obstali vsi vlaki, iščejo krivca

Berlin, 24. 06. 2026 06.53 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
N.Š.
Nemški vlak

Nemški železniški promet je v torek zvečer za približno 90 minut skoraj povsem obstal. Zaradi obsežne tehnične okvare so morali po vsej državi ustaviti vlake, številni potniki pa so obtičali na postajah in v kompozicijah. Promet se je medtem začel postopoma normalizirati, vendar pri železnicah opozarjajo, da bodo zamude in odpovedi voženj še nekaj časa neizogibne.

Po navedbah nemških železnic Deutsche Bahn je težave povzročila motnja v digitalnem železniškem komunikacijskem sistemu GSM-R, ki je ključen za komunikacijo med strojevodji in prometnimi centri.

"Po 90-minutni motnji vsi vlaki znova vozijo. Z uporabo zasilnega sistema nam je uspelo stabilizirati razmere. Zdaj moramo ugotoviti vzrok okvare," je za nemški časnik Bild povedala direktorica družbe Deutsche Bahn Evelyn Palla.

Zaradi okvare niso bili prizadeti le hitri vlaki ICE, temveč tudi regionalni in primestni promet. V Berlinu je bil začasno ustavljen promet mestne železnice S-Bahn, potnikom pa so svetovali uporabo javnega prevoza. Tudi v bavarski prestolnici je promet primestnih vlakov popolnoma zastal.

Po poročanju nemških medijev so bili vsi vlaki začasno zadržani na postajah ali na odsekih, kjer je bilo mogoče zagotoviti varnost potnikov.

V Hanovru je na postaji obtičalo več sto potnikov, o večji gneči pa so poročali tudi iz Gelsenkirchena in Kiela. V Gelsenkirchnu so se ravno vračali obiskovalci koncerta Helene Fischer, medtem ko v Kielu poteka tradicionalni festival Kiel Week.

Čeprav je promet znova stekel, železnice opozarjajo, da bo trajalo še nekaj časa, preden se vozni red v celoti normalizira.
Čeprav je promet znova stekel, železnice opozarjajo, da bo trajalo še nekaj časa, preden se vozni red v celoti normalizira.
FOTO: Bobo

Uradni vzrok okvare še ni znan. Po informacijah časnika Bild naj bi do težav prišlo med menjavo ene od komponent komunikacijskega sistema, vendar železnice tega za zdaj niso potrdile.

Pri Deutsche Bahn poudarjajo, da so informacijski tehniki ves čas intenzivno odpravljali napako in da jim je uspelo sistem v relativno kratkem času ponovno vzpostaviti.

Čeprav je promet znova stekel, železnice opozarjajo, da bo trajalo še nekaj časa, preden se vozni red v celoti normalizira. Potniki naj zato računajo na večje zamude, delne odpovedi voženj in spremembe pri povezavah po vsej Nemčiji, so jih opozorili pristojni.

vlak vozni red okvara nemčija

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KOMENTARJI2

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ipsidipsiloreumadministratumidiotum
24. 06. 2026 08.17
Hmmm iščejo krivca. Ne upajo si na glas povedati laži da so krivi rusi. :):):)
Odgovori
0 0
300 let do specialista
24. 06. 2026 08.07
Rusi? Kaj?
Odgovori
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