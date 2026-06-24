Kaos na železnici: obstali vsi vlaki, iščejo krivca

Po navedbah nemških železnic Deutsche Bahn je težave povzročila motnja v digitalnem železniškem komunikacijskem sistemu GSM-R, ki je ključen za komunikacijo med strojevodji in prometnimi centri.

"Po 90-minutni motnji vsi vlaki znova vozijo. Z uporabo zasilnega sistema nam je uspelo stabilizirati razmere. Zdaj moramo ugotoviti vzrok okvare," je za nemški časnik Bild povedala direktorica družbe Deutsche Bahn Evelyn Palla.

Zaradi okvare niso bili prizadeti le hitri vlaki ICE, temveč tudi regionalni in primestni promet. V Berlinu je bil začasno ustavljen promet mestne železnice S-Bahn, potnikom pa so svetovali uporabo javnega prevoza. Tudi v bavarski prestolnici je promet primestnih vlakov popolnoma zastal.

Po poročanju nemških medijev so bili vsi vlaki začasno zadržani na postajah ali na odsekih, kjer je bilo mogoče zagotoviti varnost potnikov.

V Hanovru je na postaji obtičalo več sto potnikov, o večji gneči pa so poročali tudi iz Gelsenkirchena in Kiela. V Gelsenkirchnu so se ravno vračali obiskovalci koncerta Helene Fischer, medtem ko v Kielu poteka tradicionalni festival Kiel Week.