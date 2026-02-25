Naslovnica
Tujina

Kaos v al-Holu: množičen pobeg ujetnikov, med njimi tudi pripadniki ISIS

25. 02. 2026 20.13

N.V.
Taborišče al-Hol

Potem ko so se kurdske sile umaknile iz sirskega taborišča al-Hol, je iz taborišča pobegnilo več tisoč ljudi. Sirske oblasti so našle več kot 100 poškodb obzidja taborišča, število pobeglih pa je treba še preveriti.

Prejšnji mesec je taborišče al-Hol, kjer so nameščene družine, povezane z ISIS, postalo manj polno, saj je pobegnilo več tisoč ljudi. Sirijske demokratične sile (SDF), ki so taborišče varovale in ki jih pretežno sestavljajo Kurdi, so se umaknile zaradi "mednarodne ravnodušnosti do ISIS in nesposobnosti mednarodne skupnosti, da prevzame odgovornost pri reševanju te resne zadeve".

Predstavnik notranjega ministrstva, Nureddin Baba, je sicer dejal, da so se SDF umaknile brez koordinacije s sirskimi oblastmi ali z zavezništvom, ki ga vodijo Združene države proti ISIS.

Kot je potrdil uradnik EU za CNN, so države članice prejele notranje poročilo, v katerem so bili izraženi varnostni pomisleki. The Wall Street Journal je namreč poročal, da je po množičnem pobegu iz taborišča na svobodi zdaj od 15.000 do 20.000 ljudi, vključno s člani ISIS, pri čemer so se sklicevali na ameriške obveščevalne agencije.

Število pobeglih je visoko in je taborišče močno opustošilo, po informacijah Združenih narodov je bilo namreč pred pobegom v taborišču več kot 30.000 ljudi.

Ko so vladne sile zavzele dele ozemlja na severovzhodu Sirije, ki so jih dolgo nadzirale kurdske sile, ki so varovale zapore, so se pojavila vprašanja o usodi tisočev zapornikov Islamske države in njihovih družin. Tudi takrat so ujetniki pobegnili, sicer iz zapora al-Shaddadi, kjer je po navedbah SDF prebivalo na tisoče zapornikov ISIS.

SDF je bil partner Washingtona v Siriji, a je umik ZDA iz države leta 2019 to skupino postavil v težak položaj, še posebej po padcu režima Bašarja al-Asada konec leta 2024 in vzponu Ahmada al-Sharaa na oblast. Koalicija pod vodstvom ZDA, ki se bori proti ISIS v Siriji, se je namreč dolgo zanašala na SDF, da varuje zapore z ujetniki ISIS. SDF je takrat koalicijo obtožil, da ni posredovala, da bi ustavila napredovanje sil, zavezanih vladi.

Spomnimo

ISIS se je oblikoval iz ostankov al-Kaide v Iraku. Na vrhuncu svoje moči je nadzoroval približno tretjino Sirije, Raka je bila njihova prestolnica. Leta 2017 je SDF razglasil "popolno osvoboditev" Rake, pri čemer so sodelovali s silami koalicije pod vodstvom ZDA in območje osvobodili izpod ISIS-a.

Borci ISIS
Borci ISIS
FOTO: AP

Skupina je bila v večini poražena leta 2019, a nekateri člani, ki jih niso uspeli uloviti, še vedno delujejo tajno v Siriji in Iraku. Ko je Asadov režim padel, je več držav na Bližnjem vzhodu in njihove zahodne zaveznice opozorile, da bi ISIS lahko izkoristil kaos in znova poskušal pridobiti na moči. Novembra se je Sharaa pridružil koaliciji, njegove sile še danes lovijo člane te skupine.

Pozivi k repatriaciji

Pritisk na Avstralijo, ZDA, Veliko Britanijo in druge države strmo narašča, da bi repatrirali več sto svojih državljanov, večinoma žensk in otrok, ki so od padca tako imenovanega kalifata pred več kot petimi leti ostali ujeti v taboriščih v Siriji.

V taborišču al-Hol je po poročanju CNN več kot polovica prebivalcev mlajših od 12 let.

Preberi še Britanka, ki se je poročila z borcem ISIS, mora ostati v Siriji

Potem ko so sirske oblasti zavrnile 34 žensk in otrok in jim onemogočile odhod iz taborišča al-Roj, da bi se vrnile v Avstralijo, je avstralski premier Anthony Albanese sporočil, da njegova država ne bo repatrirala svojih državljanov, povezanih s člani ISIS.

Ne samo avstralska, tudi druge vlade so bile zadržane pri repatriaciji svojih državljanov zaradi varnostnih razlogov in javnega mnenja.

taborišče pobeg isis sirija irak

Leto 2025 najbolj smrtonosno za novinarje

myomy
25. 02. 2026 20.32
Sedaj, ko ni več Asada, je ISIS prijatelj Zahoda. No ja ... saj je bil že prej.
vlahov
25. 02. 2026 20.31
V RS po socialno
jedupančpil
25. 02. 2026 20.23
srednji vek
Razumnež
25. 02. 2026 20.20
Uboge koze....
