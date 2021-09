Kaos na Cetinju: zaradi ustoličenja metropolita spopadi med protestniki in policijo

Policija posredovala s solzivcem

Protestniki, ki zahtevajo, da slovesnost ustoličenja poteka zunaj samostana, so se v središču mesta Cetinje zbrali že okoli pete ure zjutraj. Posredovala je policija in ločila protestnike v več skupin. Po poročanju črnogorske televizije je policija, da bi razgnala demonstrante, uporabila solzivec in šok granate. Protestniki so pred tem policiste obmetavali s kamenjem, steklenicami in petardami.