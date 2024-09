Kaos v Dalmaciji: med neurjem potonilo in nasedlo več plovil

Kot poročajo hrvaški mediji, je širše območje Splita ponoči zajelo silovito neurje z grmenjem. Sunki vetra so dosegali hitrost tudi 80 kilometrov na uro. Jutro je nato razkrilo razdejanje, ki ga je nevihta pustila za seboj.

Močni sunki vetra in obilne padavine so na plovilih pustili resno škodo. Na terenu so inšpektorji, ki si ogledujejo stanje po močnem neurju, po poročanju Net.hr pa sicer na ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo še ne morejo potrditi točnega obsega škode.