Kaos v Dalmaciji: namesto cest reke, poplavljenih več hiš

Na območju Kaštela je sredino večerno neurje povzročilo hudournike, voda pa je po besedah gasilcev PGD Kaštel Stari vdrla v okoli 20 hiš, poroča Net.hr. Na terenu je bilo več gasilcev, ki so posredovali pri črpanju vode iz poplavljenih stanovanjskih objektov. Prebivalcev sicer v nobenem primeru ni bilo treba evakuirati.

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Zaradi poplavljenih ulic je bila otežena tudi vožnja v prometu. Na glavni cesti v Kaštelu se je vila reka vozil, vozniki pa so prek družbenih omrežij drugim sporočali, naj se niti ne poskušajo peljati po tej prometnici. Podobno je bilo tudi v Splitu, kjer je obilno deževje največ kaosa povzročilo na cesti med Solinom in Trogirjem. V Lukšiću pri bencinski črpalki je bil zgornji vozni pas na poti proti Trogirju popolnoma poplavljen.

Možne nove plohe z nevihtami