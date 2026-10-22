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Kaos v Dalmaciji: namesto cest reke, poplavljenih več hiš

Split, 22. 10. 2026 06.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Kaštel, poplave (FB)

V sredo zvečer je močno deževje na območju Kaštela in Splita poplavilo več stanovanjskih objektov, po ulicah so drli hudourniki, številni avtomobili pa so obstali na poplavljenih cestah. Promet se je ponekod povsem ustavil, vozniki so prek družbenih omrežij opozarjali, kje vlada popoln kolaps.

Na območju Kaštela je sredino večerno neurje povzročilo hudournike, voda pa je po besedah gasilcev PGD Kaštel Stari vdrla v okoli 20 hiš, poroča Net.hr.

Na terenu je bilo več gasilcev, ki so posredovali pri črpanju vode iz poplavljenih stanovanjskih objektov. Prebivalcev sicer v nobenem primeru ni bilo treba evakuirati.

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Zaradi poplavljenih ulic je bila otežena tudi vožnja v prometu. Na glavni cesti v Kaštelu se je vila reka vozil, vozniki pa so prek družbenih omrežij drugim sporočali, naj se niti ne poskušajo peljati po tej prometnici.

Podobno je bilo tudi v Splitu, kjer je obilno deževje največ kaosa povzročilo na cesti med Solinom in Trogirjem. V Lukšiću pri bencinski črpalki je bil zgornji vozni pas na poti proti Trogirju popolnoma poplavljen.

Možne nove plohe z nevihtami

Tudi danes zjutraj bo po poročanju Net.hr v notranjosti Hrvaške oblačno z občasnim rahlim dežjem, medtem ko se bo na Jadranu pokazalo nekaj sonca, a predvsem v osrednjem in južnem delu Jadrana bodo možne tudi plohe z nevihtami.

V drugem delu dneva bo dež postopoma ponehal, najprej v zahodnih in severnih delih notranjosti, kjer se bo do konca dneva zjasnilo. Pihal bo šibek do zmeren severni in severovzhodni veter, temperatura pa bo nekoliko nižja kot danes – okoli 14 stopinj Celzija.

Na vzhodu bo večji del dneva oblačno, občasno bo rahel dež. Najvišja temperatura se bo na skrajnem vzhodu gibala med 13 in 16 stopinjami Celzija.

Plohe, pogosto spremljane z grmenjem, bodo tudi v petek prevladovale na južnem delu Jadrana, kjer bo večji del dneva pihal zmeren do močan južni veter. V severni Dalmaciji se bo postopoma zjasnilo in prešlo v zmeren severozahodni veter.

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