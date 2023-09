Kaos v Filadelfiji, najstniške tolpe plenile po trgovinah

Skupine najstnikov, večina oblečena v črno in kapucami, da bi jih bilo težje prepoznati, so se v torek zvečer odpravile na roparski pohod po središču Filadelfije. Po ocenah policistov jih je bilo vsaj sto, opremljeni so bili s črnimi vrečami, kamor so tlačili nakradeno, vdirali so v eno trgovino za drugo, med njimi v Foot Locker, Lululemon in Applovo prodajalno.

Policija je prve pozive, da se drhal pomika skozi mesto, dobila ob 7.30, v naslednji uri se jih je zvrstilo še veliko, razmere pa so se umirile šele okoli polnoči. Da bi obvladali množico, so policisti s trakom zaprli več nakupovalnih ulic v središču mestu.

Čeprav so se v središču Filadelfije pred tem odvijale mirne demonstracije, na katerih so ljudje zahtevali pravico za 27-letnega Eddija Irizarryja, ki ga je avgusta med kontrolo prometa ubil policist, policija vztraja, da dogodka nista povezana. Poveljnik filadelfijske policije John Stanford je mlade tatove označil za "kriminalne oportuniste". Za pohod po mestu pa naj bi se dogovorili na družbenih omrežjih, kot je še dejal Stanford, so organizirali tudi karavane avtomobilov, ki so jih vozili po različnih delih mesta, od koder so prav tako prihajale informacije o posameznih incidentih.

Policija je prijela od 15 do 20 posameznikov, ostali so zbežali. "Z aretacijami bomo nadaljevali, dokler ne bomo prijeli vseh odgovornih za to, kar se je nocoj dogajalo v našem mestu," je napovedal Stanford.