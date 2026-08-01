Kaos v Italiji po močnejšem potresu: uničene stavbe, poškodovanih 21 ljudi

Padale so pečine in omet, treslo in bobnelo je, kot bi odjeknila bomba. Tako trenutke močnega potresa z magnitudo 4,7, ki je Neapelj stresel v petek zvečer, dan kasneje opisujejo tamkajšnji prebivalci.

Seizmični roj, ki na območju Campi Flegrei vztraja vse od včerajšnjega potresa, plaši številne med njimi. Mnogi so tako noč preživeli na ulicah ali pri prijateljih in družini zunaj tega območja.

"Po včerajšnjem grozljivem potresu ni bilo mogoče prenočiti doma," je povedal 70-letni Antonio. "Tresenje je bilo tako močno in neskončno, da nisem mogel odpreti vrat stanovanja, ki so se zagozdila. Resnično se moramo vprašati, kako dobro lahko naši domovi prenesejo takšno obremenitev," je opisal.