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Kaos v Italiji po močnejšem potresu: uničene stavbe, poškodovanih 21 ljudi

Neapelj, 01. 08. 2026 10.59 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
M.P.
Uničenje po potresu v Neaplju

V Neaplju je po najmočnejšem potresu v 40 letih zavladal kaos. Padale so pečine, uničene so številne zgradbe, poškodovanih je 21 oseb - dve med njimi huje. Številni prestrašeni prebivalci so noč preživeli na ulicah ali pri družinah zunaj območja. Seizmografi so od potresa na območju bradiseizma zaznali še približno 60 popotresnih sunkov.

Padale so pečine in omet, treslo in bobnelo je, kot bi odjeknila bomba. Tako trenutke močnega potresa z magnitudo 4,7, ki je Neapelj stresel v petek zvečer, dan kasneje opisujejo tamkajšnji prebivalci.

Seizmični roj, ki na območju Campi Flegrei vztraja vse od včerajšnjega potresa, plaši številne med njimi. Mnogi so tako noč preživeli na ulicah ali pri prijateljih in družini zunaj tega območja.

"Po včerajšnjem grozljivem potresu ni bilo mogoče prenočiti doma," je povedal 70-letni Antonio. "Tresenje je bilo tako močno in neskončno, da nisem mogel odpreti vrat stanovanja, ki so se zagozdila. Resnično se moramo vprašati, kako dobro lahko naši domovi prenesejo takšno obremenitev," je opisal.

Seizmografi so po močnejšem potresu, ki je območje stresel ob 19.46, zaznali še okoli 60 popotresnih sunkov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Večina med njimi je bila sicer blagih; najmočnejši je v zadnjih urah dosegel magnitudo 3,1.

Reševalne enote so med konstantnimi tresljaji reševale tudi 80-letnika, ki se ne more dvigniti s postelje. Starejšega moškega so rešili z lestvijo in s tehnikami enote SAF, saj je bilo stopnišče stavbe močno poškodovano in neprehodno.

Center za koordinacijo reševanja, ki ga je včeraj sklical neapeljski prefekt Michele di Bari, se je ponovno sestal ob 10. uri zjutraj. Pristojne službe pa medtem še naprej preverjajo varnost stavb.

Reševanje iz poškodovanih stavb
Reševanje iz poškodovanih stavb
FOTO: Profimedia

V Pozzuoliju je bilo razseljenih 250 ljudi, zaradi nevarnosti zrušitve zvonika pa so neprevozne številne ulice. Po poročanju Rai Newsa so na območju devet stavb že razglasili za nevarne, poškodovanih pa je bilo 21 ljudi, od tega se jih 20 zdravi v bolnišnici v Pozzuoliju in ena v Giuglianu.

Sinoči je gasilska enota evakuirala 18 družin. Pristanišče Pozzuoli ostaja zaprto, uprava osrednjega Tirenskega morja pa pripravlja odlok o zaprtju državnih pomorskih območij pod skalnatimi pečinami.

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KOMENTARJI7

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Infiltrator
01. 08. 2026 13.58
Nas pa ne bo potres uničil ampak politiki desnih in levih polj!
Odgovori
+1
1 0
St. Gallen
01. 08. 2026 13.47
Duh Mardone ne miruje
Odgovori
0 0
Pompozni
01. 08. 2026 13.47
Ko bo to razneslo, smo ga opleli.
Odgovori
0 0
Hitri Polžek
01. 08. 2026 13.02
Pod Campi Flegrei je vulkan, ki se pospešeno prebuja, tla naraščajo nekaj cm na leto.
Odgovori
-2
0 2
Azra84
01. 08. 2026 12.56
sem morala dvakrat prebrati, da sem razumela kaj je pisec želel napisati. Ali je bil potres včeraj ali pred 40 leti.
Odgovori
+8
8 0
MESE?AR
01. 08. 2026 13.07
Jaz tudi...
Odgovori
+2
2 0
Medo888
01. 08. 2026 12.42
Geo inženiring ?
Odgovori
+0
1 1
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