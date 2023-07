Kaos v Izraelu: Ob sprejetju spornega zakona na tisoče protestnikov pred parlamentom

V Izraelu vre med opozicijo in predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem. Izraelski zakonodajalci so namreč potrdili ključni del razdiralnega načrta za preoblikovanje pravosodnega sistema kljub množičnim protestom. Do glasovanja je prišlo po burnem zasedanju, opozicijski poslanci pa so protestno zapustili dvorano. V tem času se je pred parlamentom zbralo na tisoče protestnikov, ki obtožujejo premierja, da jih potiska v teokracijo. Policija jih je skušala ustaviti z vodnim topom in bodečimi žicami.

Izraelski poslanci so kljub množičnim protestom, katerih namen je bil preprečiti sprejetje zakona, sprejeli zelo sporen zakon. V skladu s sprejeto določbo vrhovno sodišče v Izraelu odločitve vlade ali posameznega ministra ne bo več moglo oceniti kot "neprimernega", kar je med kritiki vlade sprožilo bojazni o korupciji in samovoljnem imenovanju ter odpuščanju posameznikov na ključnih položajih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Sprejeta rešitev je del obsežnejše sporne pravosodne reforme skrajno desne vlade premierja Benjamina Netanjahuja. Izraelska vlada si poleg omejitev pristojnosti vrhovnega sodišča želi zagotoviti tudi nadzor nad imenovanjem vrhovnih sodnikov in razveljavljanjem sodb z navadno večino v knesetu ter odpraviti pooblastilo vrhovnega sodišča, da posameznikom s kazensko evidenco prepove opravljanje visokih funkcij.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Načrtovane reforme so sprožile nekaj največjih protestov v zgodovini Izraela, saj nasprotniki opozarjajo, da ogrožajo Izrael kot demokracijo. Netanjahujev zakon postavlja na preizkušnjo občutljive vezi, ki povezujejo državo, krha povezanost vojske in je že večkrat vzbudil zaskrbljenost najbližje izraelske zaveznice, ZDA, poroča AP. Na tisoče vojaških rezervistov je namreč izjavilo, da nočejo služiti pod vlado, ki po njihovem mnenju usmerja državo na pot diktature. Te poteze so sprožile strahove, da bi lahko bila ogrožena pripravljenost vojske. Vlada trdi, da so ukrepi potrebni za odpravo neravnovesja moči, saj so se sodišča v zadnjih desetletjih vse bolj vmešavala v politične odločitve. Zakon je bil sprejet s 64 glasovi za in nič proti, potem ko je opozicija bojkotirala končno glasovanje in skandirala "Sramota".

Vodja opozicije Jair Lapid je v svojih pripombah v izraelskem parlamentu knesetu ta korak označil za "prevzem oblasti skrajne manjšine nad izraelsko večino". Drugačnega mnenja pa je bil izraelski minister za pravosodje Yaruiv Levin, ki je poslancem čestital in potezo označil za "prvi korak v zgodovinskem procesu popravljanja pravosodnega sistema". Pred parlamentom se je zbrala množica, ki je protestirala sprejetju zakona Pred parlamentom se je zbrala velika množica jeznih protestnikov, ki so skušali preprečiti dostop do stavbe. Po podatkih izraelske policije so jih pričakali z bodečo žico in vodnimi topovi, pred glasovanjem pa so jih aretirali najmanj 19. Drugi protestniki so obkrožili policijski kombi in kričali "sramota" na policiste. Nekatere velike trgovske verige in bencinske črpalke so v znak protesta zaprle svoja vrata.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Demonstrant, ki je ležal na ulici, je za BBC povedal, da se upira "diktaturi", in dodal, da se ne bodo nikoli predali. Ena izmed protestnic je dejala, da se boji za prihodnost svojih otrok. "Netanjahu je ugrabil državo in skrbi me, da bo postala teokracija," je dejala.

