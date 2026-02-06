V času jutranje konice počila cev, poplavilo avtocesto in predor

Incident se je zgodil v četrtek okoli 8. ure na Avenida de Logroño v neposredni bližini najbolj prometnega španskega letališča Madrid Barajas, poroča TeleMadrid.
Kot je pojasnilo pristojno vodovodno podjetje, je na cesto stekla velika količina vode, zato so na širšem območju začasno prekinili oskrbo z vodo. Prizadetih je bilo okoli 5000 gospodinjstev.
Zaradi vode na cestišču je bil včeraj več ur zaprt del avtoceste M-14, ki povezuje letališke terminale T1, T2, T3 in T4. Zapore cest, ki vodijo do letališča, so povzročile prometni kaos.
Poplavilo je tudi predor, ki vodi do terminala T4. V njem je obtičalo skupno 20 ljudi z 10 vozili. Posredovali so gasilci, ki so ujete voznike ter sopotnike prepeljali na terminal T3, tam pa so jih oskrbeli s hrano in odejami.
"Najpomembneje je poudariti, da ni bilo poškodovanih in da so naši gasilci opravili izjemno delo," je kasneje poudarila namestnica župana Madrida Inma Sanz.
Počena cev je prekinila tudi promet na liniji 8 madridske podzemne železnice.
Španija je sicer v teh dneh v primežu neurja Leonardo. Najhuje je na jugu države, v Andaluziji, kjer so do zdaj evakuirali že več kot 5000 ljudi. Največjo skrb povzročajo reke, ki so močno narasle. Med drugim so zabeležili najvišjo gladino reke Guadalquivir v več kot 40 letih.
