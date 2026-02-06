Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V času jutranje konice počila cev, poplavilo avtocesto in predor

Madrid, 06. 02. 2026 07.08 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.S.
V Madridu počila cev

V času četrtkove jutranje prometne konice je na vzhodnem delu španske prestolnice, v bližini letališča Barajas, počila vodovodna cev in povzročila kaos. Na avtocesto, ki vodi do terminalov, je stekla ogromna količina vode in popolnoma zaustavila promet. Poplavilo je tudi enega od predorov, iz katerega so gasilci rešili približno 20 ljudi, ki so s svojimi vozili obtičali v vodi.

Incident se je zgodil v četrtek okoli 8. ure na Avenida de Logroño v neposredni bližini najbolj prometnega španskega letališča Madrid Barajas, poroča TeleMadrid.

Kot je pojasnilo pristojno vodovodno podjetje, je na cesto stekla velika količina vode, zato so na širšem območju začasno prekinili oskrbo z vodo. Prizadetih je bilo okoli 5000 gospodinjstev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaradi vode na cestišču je bil včeraj več ur zaprt del avtoceste M-14, ki povezuje letališke terminale T1, T2, T3 in T4. Zapore cest, ki vodijo do letališča, so povzročile prometni kaos.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poplavilo je tudi predor, ki vodi do terminala T4. V njem je obtičalo skupno 20 ljudi z 10 vozili. Posredovali so gasilci, ki so ujete voznike ter sopotnike prepeljali na terminal T3, tam pa so jih oskrbeli s hrano in odejami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Najpomembneje je poudariti, da ni bilo poškodovanih in da so naši gasilci opravili izjemno delo," je kasneje poudarila namestnica župana Madrida Inma Sanz.

Počena cev je prekinila tudi promet na liniji 8 madridske podzemne železnice.

Španija je sicer v teh dneh v primežu neurja Leonardo. Najhuje je na jugu države, v Andaluziji, kjer so do zdaj evakuirali že več kot 5000 ljudi. Največjo skrb povzročajo reke, ki so močno narasle. Med drugim so zabeležili najvišjo gladino reke Guadalquivir v več kot 40 letih.

Preberi še Nevihta Leonardo: na Portugalskem smrtna žrtev, v Španiji pogrešajo žensko
madrid cev

Nevarno reševanje: Nemca priskočila na pomoč labodu

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mario7
06. 02. 2026 08.09
Zagotovo je kriva Rusija.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Imamo po bratih Prevc nov up v skokih – sin Tomija Megliča navdušuje
Imamo po bratih Prevc nov up v skokih – sin Tomija Megliča navdušuje
zadovoljna
Portal
Veljala je za najlepšo, nato pa pretiravala s polnili
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
vizita
Portal
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
cekin
Portal
Plačilo z gotovino bolj boli
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
moskisvet
Portal
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Hrvatica prodajo poročne obleke spremenila v epsko komedijo
Hrvatica prodajo poročne obleke spremenila v epsko komedijo
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
okusno
Portal
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527