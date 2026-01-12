Pijana Rusinja z erotično igračo napadla varnostnika

Na božični dan se je v sprejemnem centru za mednarodne prosilce za azil Porin zgodil incident, v katerem sta bila aretirana dva tujca, 38-letna Rusinja s kratico VA in 32-letni moški AS. VA je tistega dne med kosilom pijana motila javni red. Kričala je na varnostnike in uporabljala žaljive besede, večkrat jim je pokazala tudi sredinec, piše Jutarnji.hr. Nakar je iz torbe vzela 30-centimetrski umetni penis in z njim začela pretepati varnostnika.

Z erotično igračo ga je udarila po rokah in mu z njo mahala pred obrazom, odšla je na parkirišče in z desno nogo brcnila policijsko vozilo. Vrnila se je na recepcijo azilnega doma in z rokami tolkla po pultu, ob tem pa ni nehala kričati.

Prosilec za azil AS se je kljub opozorilom in obvestilom, da je uporaba mobilnih telefonov prepovedana, odločil nenavadne prizore posneti z mobilnim telefonom. Snemal je varnostnike, jih nagovarjal z vulgarnimi besedami in jim pokazal sredinec.

Na koncu so morali varnostniki uporabiti silo. Medtem ko so čakali na policijo, je razburjena Rusinja napadla varnostnico, ji z vratu strgala službeno izkaznico in jo vrgla čez ograjo zavetišča na ulico.

Oba sta bila aretirana in sta preostanek dneva preživela na policijski postaji. Nato so ju odpeljali na sodišče, kjer sta bila obsojena na 30 dni pogojne zaporne kazni z enoletno preizkusno dobo. Sodišče je pred njuno izpustitvijo na prostost sprejelo še dodatno odločitev: moškemu mora policija vrniti zaseženi mobilni telefon, medtem ko bo Rusinja trajno ostala brez spolnega pripomočka. Stroški zasega ji ne bodo povrnjeni, prav tako nobenemu od njiju ni treba poravnati sodnih stroškov.