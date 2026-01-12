Naslovnica
Tujina

Pijana Rusinja z erotično igračo napadla varnostnika

Zagreb, 12. 01. 2026 11.48 pred 1 uro 2 min branja 28

Avtor:
Ne.M.
Hrvaška policija

Božični mir v azilnem domu Porin na Hrvaškem je prekinil nasilni izpad pijane ruske prosilke za azil, ki je varnostnike žalila in napadala z erotično igračo. Moški, ki je pri tem sodeloval, je kljub prepovedi dogajanje snemal s telefonom. Posredovala je policija, oba pa sta končala pred sodiščem za prekrške, kjer sta bila obsojena na 30 dni pogojne zaporne kazni z enoletno preizkusno dobo.

(slika je simbolična)
(slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Na božični dan se je v sprejemnem centru za mednarodne prosilce za azil Porin zgodil incident, v katerem sta bila aretirana dva tujca, 38-letna Rusinja s kratico VA in 32-letni moški AS. VA je tistega dne med kosilom pijana motila javni red. Kričala je na varnostnike in uporabljala žaljive besede, večkrat jim je pokazala tudi sredinec, piše Jutarnji.hr. Nakar je iz torbe vzela 30-centimetrski umetni penis in z njim začela pretepati varnostnika.

Z erotično igračo ga je udarila po rokah in mu z njo mahala pred obrazom, odšla je na parkirišče in z desno nogo brcnila policijsko vozilo. Vrnila se je na recepcijo azilnega doma in z rokami tolkla po pultu, ob tem pa ni nehala kričati.

Prosilec za azil AS se je kljub opozorilom in obvestilom, da je uporaba mobilnih telefonov prepovedana, odločil nenavadne prizore posneti z mobilnim telefonom. Snemal je varnostnike, jih nagovarjal z vulgarnimi besedami in jim pokazal sredinec.

Na koncu so morali varnostniki uporabiti silo. Medtem ko so čakali na policijo, je razburjena Rusinja napadla varnostnico, ji z vratu strgala službeno izkaznico in jo vrgla čez ograjo zavetišča na ulico.

Oba sta bila aretirana in sta preostanek dneva preživela na policijski postaji. Nato so ju odpeljali na sodišče, kjer sta bila obsojena na 30 dni pogojne zaporne kazni z enoletno preizkusno dobo. Sodišče je pred njuno izpustitvijo na prostost sprejelo še dodatno odločitev: moškemu mora policija vrniti zaseženi mobilni telefon, medtem ko bo Rusinja trajno ostala brez spolnega pripomočka. Stroški zasega ji ne bodo povrnjeni, prav tako nobenemu od njiju ni treba poravnati sodnih stroškov.

oježeš
12. 01. 2026 13.42
Če je prosilka za azil, bo tega tudi dobila. V tem je težava, da vsi problematiki, dobijo kar želijo ali se zamislijo da je po njihovem.
Odgovori
0 0
hojladri123
12. 01. 2026 13.38
Hja, lahko bi šlo tud za poizkus uboja. ne vemo kakšnih dimenzij je zadeva bila.
Odgovori
+1
1 0
hojladri123
12. 01. 2026 13.40
*ob takšni dimenziji
Odgovori
0 0
suleol
12. 01. 2026 13.35
in kje je posnetek ce je ze tok pomembno
Odgovori
+3
3 0
AFŽ
12. 01. 2026 13.32
stroške bodo plačali državljani Hrvaške. In zakaj niso storilcev izgnali??
Odgovori
+8
8 0
Morgoth
12. 01. 2026 13.27
Zakaj ni navedena tudi narodnost moškega, ki je sodeloval?🤡
Odgovori
+2
3 1
Morgoth
12. 01. 2026 13.27
Kaj spet skrivate?🤡🤡🤡
Odgovori
+3
4 1
Panter 63
12. 01. 2026 13.26
Komentarji enostavno izginjajo. Nikjer jih ne moreš najti. Niso na čakanju niso med izbrisanimi. Nikjer jih ni. Nova taktika.
Odgovori
+10
10 0
a res je
12. 01. 2026 13.22
Za ta dva bo največja kazen, da ju vrnejo v Srbijo ali Bosno.
Odgovori
+3
5 2
Jernej Sekirnik
12. 01. 2026 13.19
svet gre v k*
Odgovori
+10
10 0
sivabrada
12. 01. 2026 13.14
Torej brez kazni,za nagrado jima bodo pa odobrili azil.
Odgovori
+9
10 1
brezveze13
12. 01. 2026 13.14
kakšna zaporna kazen odvzem azila in deportacija
Odgovori
+11
12 1
zaba67
12. 01. 2026 13.13
prva kazen za kakršenkoli incident kateregakoli prosilca bi moral biti izgon iz države
Odgovori
+8
9 1
JApajaDAja
12. 01. 2026 13.13
pijana rusinja v hr azilnem domu.....:-)
Odgovori
+8
8 0
LeviTUMOR
12. 01. 2026 13.13
Rusi. Isti smorn ko Srbi. Svet nebi pogresal ne enega ne drugega.
Odgovori
+7
13 6
abmam
12. 01. 2026 13.45
Tudi tebe ne. 100%.
Odgovori
0 0
kr en 123
12. 01. 2026 13.10
Če bi varnostnik sodeloval, bi lahko en drugega malo povrtala....
Odgovori
+9
9 0
devlon
12. 01. 2026 13.09
Pa imam jaz včasih občutek, da sem zadel dno...Zdaj vidim, da neupravičeno.
Odgovori
+9
9 0
nikolinormalen
12. 01. 2026 13.05
Zdej pa ti to, kot tisti varnostnik, doma ženi razloži... 😂
Odgovori
+14
14 0
boslo
12. 01. 2026 13.26
🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
jedupančpil
12. 01. 2026 13.04
a spet ruskinja
Odgovori
+4
4 0
stoinena
12. 01. 2026 13.01
ta bi si morala tisto igračo uporabit, da se malo pomiri.
Odgovori
+12
12 0
SpamEx
12. 01. 2026 13.00
azil Porin haha
Odgovori
+10
10 0
