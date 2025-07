Kaos v Splitu: več poškodovanih, vozila obtičala v vodi, trajekt trčil v dve ladji

Split je prizadelo silovito neurje, ki je v le nekaj minutah povzročilo kaos. Orkanski veter je lomil veje, zaradi obilnih padavin so bile ulice pod vodo, številna vozila so obtičala. Padala pa je tudi toča. Zaradi tehničnih težav je "padla" tudi številka policije za nujne klice. Škoda je ogromna, več ljudi poškodovanih, pa je sporočil splitski župan. Za celotno Hrvaško sicer velja rumeno vremensko opozorilo, za območje Osijeka pa celo oranžno opozorilo.

Malo pred 9. uro se je vse začelo z močnim vetrom, ki je nosil vse pred seboj, nato se je nad Splitom "odprlo" še nebo. Neurje je v mestu in okolici povzročilo pravo razdejanje. Močno deževje je preplavilo ulice. Toča in orkanski sunki vetra pa so lomili veje in podirali drevesa, kar je povzročilo tudi izpade elektrike, poroča Net.hr. V Splitu je v trenutku zavladal prometni kaos, saj so številna vozila obtičala na poplavljenih cestah. Pločniki so marsikje postali neprehodni, na nekaterih križiščih pa niso delali semaforji. Interventne službe komaj dohajajo dogodke, po mestu ves čas odmevajo sirene gasilcev, ki odstranjujejo podrto drevje in druge ovire. Z enega od posnetkov, ki je nastal na splitskem letališču, je videti gorečo palmo – najverjetneje je zagorela po udaru strele. "Tega nikoli v življenju nisem videla. Trenutno dobesedno ničesar ne vidim zunaj balkona. Avtomobili stojijo na cesti, vožnja ni možna," je po poročanju Večernjega lista dejala domačinka.

V delih Splita so zabeležili izpade elektrike, številne kavarne in trgovine pa so zaradi nezmožnosti normalnega delovanja zaprle svoja vrata.

'Padla' številka za nujne klice, škoda je ogromna, več ljudi poškodovanih

In medtem ko telefonske centrale interventnih služb pregorevajo, so iz splitske policije sporočili, da je njihova številka za nujne klice trenutno nedostopna. "Zaradi tehničnih težav v tem trenutku ne funkcionira številka 192, zato meščane obveščamo, da lahko Operativno komunikacijski center policije PU splitsko-dalmatinske kontaktirajo na številki 307-139," so sporočili iz policije.

Za ocene škode je še prezgodaj, a ta bo zagotovo precejšnja. "Priče smo, da se je v Splitu zgodila velika naravna nesreča, ki je povzročila ogromno škodo. Službe so na terenu, počnejo vse, da bi vse funkcioniralo kar se da normalno," je dejal splitski župan Tomislav Šuta. Župan je na izredni novinarski konferenci sporočil tudi, da je bilo doslej zaradi neurja poškodovanih več ljudi. "Po prvih informacijah so bili trije ljudje poškodovani, naknadno pa so nam povedali, da so bili štirje ljudje poškodovani na Marjanu," je dejal. "Pomembno je, da popišemo škodo, ki je nastala. To je samo eno od sporočil, da moramo kot mesto biti vedno pripravljeni, prvenstveno pa mislim na podnebne spremembe, ki se dogajajo," je poudaril.

Trajekt trčil v dve ladji

Zaradi močnega neurja so težave tudi na morju. V Splitu se je zgodila pomorska nesreča, ko je Jadrolinijin trajekt Petar Hektorović trčil v katamaran in veliko turistično ladjo, ki je potonila. Kot so pojasnili iz Jadrolinije, se je zaradi ekstremnih vremenskih razmer v splitskem pristanišču strgala vrv trajekta Petar Hektorović. Ta se je nato naslonil na dve ladji.

