Kaos v srbski skupščini: metali jajca in dimne bombe, poslanci v bolnišnici

Po sprejetju dnevnega reda je v srbski skupščini izbruhnil kaos. Verbalni spopad je kmalu eskaliral v pretep, po zraku so poletela jajca in dimne bombe, dvorano je napolnil dim. Predsednica skupščine Ana Brnabić trdi, da so bili v incidentu poškodovani trije poslanci, ena od njih naj bi zaradi šok granate doživela možgansko kap in je trenutno v kritičnem stanju. Na stavbi srbskega parlamenta je izobešena zastava z okrvavljeno pestjo. Na kraju je večje število policijskih vozil in gasilci.