Kaos v Sydneyu: velik požar zajel stolpnico, več sto ljudi evakuirali

Med požarom se je začel del stavbe rušiti, na tla so tako leteli veliki kosi ruševin, ob čemer so ljudje kričali, kot je slišati na posnetkih.

Požar se je hitro razširil na več nadstropij in se začel širiti še na sosednje stavbe. Z območja so zato evakuirali več sto ljudi. Na terenu je več kot 100 gasilcev, ki se borijo z ognjenimi zublji.

"Plameni so bili visoki približno kot ta bolnišnica tukaj. Deset minut pozneje se je stena zrušila. Bilo je precej divje," je dejala ena od prič za avstralski ABC News.

Corrin Ellis je bil ravno na poti na tramvaj, ko je zagorelo. "Vse, kar si lahko čutil, ko si stal tukaj, je vročina na obrazu od ognjenih zubljev. In ko so nas začeli umikati stran, se je ogenj razširil še na avtomobil pred stavbo. Približno 30 sekund pozneje je razneslo pnevmatike. Sprednja stran stavbe se je sesedla in plameni so začeli bruhati z vrha stavbe," je povedal.

Po dobrih dveh urah gašenja so sicer požar uspeli zajeziti, je dejal predstavnik gasilcev Jeremy Fewtrell. Po prvih informacijah v požaru ni bil nihče poškodovan.

V bližini kraja so v času gašenja požara zaprli več cest, avtobuse pa so preusmerili.