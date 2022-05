Kaos v Valencii na najbolj deževen majski dan v zgodovini

Neurje, ki se je v torek zvečer razbesnelo nad Valencio v Španiji, je v mestu povzročilo vsesplošni kaos. Po podatkih španske meteorološke službe je v 24 urah padlo več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter, kar je največja količina padavin, zabeležena maja, odkar so leta 1871 začeli voditi evidence. Obilno deževje je ohromilo promet, gasilci pa so nekatere voznike reševali iz avtomobilov, potem ko so obtičali na poplavljenih območjih.

Po podatkih španske meteorološke službe (Aemet) so v Valencii, obalnem mestu na vzhodu Španije, v samo 24 urah zabeležili 232,2 litra dežja na kvadratni meter. Obilno deževje je poplavilo predore, ceste in trgovine, več kot 30.000 učencev je v sredo ostalo brez pouka. Ohromljen je bil železniški promet, zaprte so bile številne linije podzemne železnice, poroča lokalni časnik Las Provincias. Nevihta s strelami in močnim grmenjem se je nad mestom zadrževala več ur.

Količina dežja je bila zgodovinska. Kot so navedli pri Aemetu, je bil 3. maj najbolj deževen majski dan od leta 1871, ko so začeli voditi evidence. V samo enem dnevu je v mestu padla skoraj enaka količina dežja kot v zadnjih dveh mesecih skupaj. Med 3. marcem, ko se je po zelo suhi zimi začela sezona padavin, in 30. aprilom so namreč v Valencii zabeležili skupno 277,8 litra dežja na kvadratni meter.

Gasilci in policisti so opravili skoraj 200 intervencij, saj je voda prodrla v številne nizke zgradbe, še posebej tiste v bližini morja. Reševali so tudi voznike, ki so ostali ujeti v avtomobilih na poplavljenih območjih.