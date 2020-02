Kaotičen proračunski vrh EU: velika razhajanja, dogovora ni na vidiku

Voditelji so imeli v četrtek najprej skupno zasedanje, ki so ga v Bruslju neuradno poimenovali "terapevtska seja", na kateri je vsak izpostavil svoja stališča. Michel je nato začel dvostranska srečanja z voditelji, ki so potekala do približno 7. ure zjutraj.

Michel se sicer prav zdaj sestaja s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemško kanclerko Angelo Merkel ter varčno četverico - Dansko, Švedsko, Nizozemsko in Avstrijo.

V proračunskih pogajanjih se vselej bije bitka med neto plačnicami, ki želijo čim manjši obseg proračuna, in neto prejemnicami, med katerimi je tudi Slovenija, ki nasprotujejo zmanjševanju kohezijskih sredstev. Poenostavljeno bi lahko članice razdelili na dva tabora: varčne neto plačnice in prijateljice kohezije.

Druga ključna točka razhajanj je ravnotežje med sredstvi za tradicionalni politiki, kohezijo in skupno kmetijsko politiko, ki dobita približno 60 odstotkov denarja, ter sredstvi za nove izzive, kot so podnebne spremembe, migracije, digitalizacija ter varnostna in obrambna politika.

Tretje ključno vprašanje so proračunski popusti ali rabati za pet neto plačnic Nemčijo, Avstrijo, Nizozemsko, Dansko in Švedsko, ki so nastali z rabatom za Veliko Britanijo. Da je z brexitom treba napraviti konec rabatom, meni velika skupina držav s Francijo na čelu. Michelov predlog predvideva preglednejši sistem in postopno zmanjševanje rabatov, a brez podrobnosti glede zneskov.