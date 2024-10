Kaotične razmere v Španiji: deroča voda odnesla most, letališče v Valencii pod vodo

Španske oblasti so do zdaj potrdile 13 smrtnih žrtev, številne še pogrešajo. V Albaceteju iščejo šest oseb, v Paiporti v Valencii sta pogrešana dva španska vojaka, ki so ju nazadnje videli v garaži vojašnice, v Alcudii pa je pogrešan voznik tovornjaka, poroča Antena3.

Številni prebivalci so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, nekateri pa so ostali ujeti. Družbena omrežja so preplavili posnetki oz. sporočila ljudi, ki prosijo za pomoč.