Kaotični prizori iz Vojvodine: letela jajca in pirotehnika

13. 08. 2025 11.34

T.H.
16

Žarišče protestov proti aktualni oblasti v Srbiji se je preselilo v Vojvodino. O protestih, ki so jih zaznamovali incidenti, v zadnjih dneh poročajo iz Bačkega Petrovca, Bačke Palanke in Vrbasa. Stopnjevalo se je od polivanja z vodo, obmetavanja z jajci do žaljenja in fizčnega nasilja. Po podatkih notranjega ministrstva so bili poškodovani štirje policisti, zdravniško pomoč pa je potrebovalo tudi več občanov. Napetosti so se začele stopnjevati po napadu na protestniško razstavo, ki jo je pripravila slovaška manjšina.

Srbsko notranje ministrstvo je sporočilo, da so bili med neprijavljenimi zborovanji v Vrbasu in Bački Palanki poškodovani štirje policisti Policijske uprave Novi Sad, vključno z namestnikom načelnika te policijske uprave. Policisti so bili poškodovani v kordonu, ki je ločeval demonstrante od podpornikov Srbske napredne stranke (SNS), ki so stali pred prostori stranke, medtem ko so jih demonstranti napadli, piše v sporočilu.

Po navedbah ministrstva so demonstranti metali različne predmete na policijo in zbrane podpornike SNS-a.

S posnetkov srbske televizije N1, ki je poročala s kraja dogajanja, pa je razvidno, da so na shodu v Vrbasu, ki leži približno 130 kilometerov severno od Beograda, pirotehnična sredstva, petarde, jajca in steklenice poleteli proti protestnikom, nasprotnikom predsednika Aleksandra Vučića. Omenjena televizija navaja, da so napad izvedli zbrani podporniki Vučića, in da je šlo za "usklajen napad", ki se je zgodil tudi v 50 kilometrov oddaljeni Bački Palanki, kjer se policija ni odzvala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Radio Slobodna Evropa je ob tem poročal, da so v zadnjem mesecu v več srbskih mestih policijski kordoni že večkrat ločili podpornike in nasprotnike vlade.

V ponedeljek je v Bački Palanki potekal shod v podporo Draganu Prpi, ki so ga napadli zamaskirani nasilneži, na shodu pa je prišlo do incidentov, saj se je pred prostori stranke zbralo veliko število podpornikov SNS.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred tem je policija 10. avgusta v Vrbasu, približno 30 kilometrov od Novega Sada, ločila podpornike vlade, ki jo vodi SNS, od tistih, ki vladi nasprotujejo. Skupini sta si izmenjevali kletvice in žalitve, letele so plastenke in jajca.

Vendar je pozornost javnosti že pred tem pritegnil incident v Bačkem Petrovcu 9. avgusta. Tistega dne je skupina moških verbalno napadla in raztrgala fotografije, ki prikazujejo proteste v Vojvodini, ki jih vodijo študenti v blokadi. Šlo je za razstavo, ki jo je organizirala neformalna skupina državljanov - Slovakov iz Bačke, Banata in Srema.

Spopadi Delij s policijo zasenčili visoko zmago Crvene zvezde

3 milijone evrov žrtvam pokola v Srbiji: plačali bodo njegovi starši

Zrušenje nadstreška: sodišče zavrnilo obrambo, preiskava se nadaljuje

Srbija v blokadi, policija razganja protestnike

Srbska policija se je znašla pod drobnogledom Bruslja

V Srbiji se nadaljujejo protesti, Rusi in Vučić omenjajo 'barvno revolucijo'

KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Bolfenk2
13. 08. 2025 12.27
+1
Žalostno da zahodni plačanci, huligani rušijo legitimno izvoljeno srbsko vlado. Podobno je bilo v Ukraini na Majdanu, pa poglejte v kakšno nesrečo je prozahodna nacistična vlada pripeljala ukrainski narod. Imam občutek, da bi Nato rad sedaj vojno širil v Srbijo, ko je vojno izgubil v Ukraini.
ODGOVORI
1 0
dule71769904
13. 08. 2025 12.26
A je Zoki tud tam pr prjatlu Vučkotu
ODGOVORI
0 0
Jerry321
13. 08. 2025 12.09
+1
Vučko je pokopal srbijo. Vsi ti mladi bodo odšli, ostali bodo le telebajski tipa vučič z katerimi pa si srbija ne more pomagati 😉
ODGOVORI
2 1
JApajaDAja
13. 08. 2025 12.07
+2
nič se ni selilo v vojvodino-tam se je začelo..n.s.-nadstrešnica na žel.postaji-16 mrtvih....brzinska odstranitev dokazov in molk policije, tožilstva,sodstva...
ODGOVORI
2 0
Dragica Cegler
13. 08. 2025 12.05
+2
Evo ,so že začeli pumoati vsak dan s 5 mi članki.
ODGOVORI
4 2
Yoshi3
13. 08. 2025 12.16
po agendi
ODGOVORI
0 0
ivan z Doba
13. 08. 2025 11.56
+2
Pučiču vederu! 😎
ODGOVORI
5 3
suleol
13. 08. 2025 11.55
-4
a zdaj ze slovaki v srbiji protestirajo a je se keri tujci ki niso tam, ma vse zapret
ODGOVORI
1 5
2mt8
13. 08. 2025 12.20
Lepo, da te skrbi za svojo deželo. Pravi patriot si.
ODGOVORI
0 0
suleol
13. 08. 2025 12.27
mene nic ne akrbi za srbijo
ODGOVORI
0 0
Levi so barabe
13. 08. 2025 11.51
-1
Sami delomrzneži levičarski
ODGOVORI
7 8
ivan z Doba
13. 08. 2025 11.57
+2
Desni so hijene smrdljive.😎.
ODGOVORI
7 5
sherlock2
13. 08. 2025 12.16
Ehhh...desnosučne cerkvene miške so tudi tam tam....tako, da ti dam + takoj za Levi in za tem + napiši še Desni.
ODGOVORI
0 0
Rožice so zacvetele
13. 08. 2025 11.44
+9
Vojvodina bi se morala že zdavnaj odcepiti, popilnoma nič nimajo skupnega s Srbi, kultura Vojvodincev je na mnogo višjem nivoju. S Slovenci bi se ujeli.
ODGOVORI
12 3
suleol
13. 08. 2025 11.56
+3
se bomo balkanci odcepili v slo lahko?
ODGOVORI
3 0
suleol
13. 08. 2025 11.56
+0
kake ti pokas
ODGOVORI
1 1
2mt8
13. 08. 2025 12.07
SAO MOL je že
ODGOVORI
0 0
