Kaotični prizori iz Vojvodine: letela jajca in pirotehnika

Srbsko notranje ministrstvo je sporočilo, da so bili med neprijavljenimi zborovanji v Vrbasu in Bački Palanki poškodovani štirje policisti Policijske uprave Novi Sad, vključno z namestnikom načelnika te policijske uprave. Policisti so bili poškodovani v kordonu, ki je ločeval demonstrante od podpornikov Srbske napredne stranke (SNS), ki so stali pred prostori stranke, medtem ko so jih demonstranti napadli, piše v sporočilu.

Po navedbah ministrstva so demonstranti metali različne predmete na policijo in zbrane podpornike SNS-a.

S posnetkov srbske televizije N1, ki je poročala s kraja dogajanja, pa je razvidno, da so na shodu v Vrbasu, ki leži približno 130 kilometerov severno od Beograda, pirotehnična sredstva, petarde, jajca in steklenice poleteli proti protestnikom, nasprotnikom predsednika Aleksandra Vučića. Omenjena televizija navaja, da so napad izvedli zbrani podporniki Vučića, in da je šlo za "usklajen napad", ki se je zgodil tudi v 50 kilometrov oddaljeni Bački Palanki, kjer se policija ni odzvala.