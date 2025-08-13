Kaotični prizori iz Vojvodine: letela jajca in pirotehnika

Srbsko notranje ministrstvo je sporočilo, da so bili med neprijavljenimi zborovanji v Vrbasu in Bački Palanki poškodovani štirje policisti Policijske uprave Novi Sad, vključno z namestnikom načelnika te policijske uprave. Policisti so bili poškodovani v kordonu, ki je ločeval demonstrante od podpornikov Srbske napredne stranke (SNS), ki so stali pred prostori stranke, medtem ko so jih demonstranti napadli, piše v sporočilu.
Po navedbah ministrstva so demonstranti metali različne predmete na policijo in zbrane podpornike SNS-a.
S posnetkov srbske televizije N1, ki je poročala s kraja dogajanja, pa je razvidno, da so na shodu v Vrbasu, ki leži približno 130 kilometerov severno od Beograda, pirotehnična sredstva, petarde, jajca in steklenice poleteli proti protestnikom, nasprotnikom predsednika Aleksandra Vučića. Omenjena televizija navaja, da so napad izvedli zbrani podporniki Vučića, in da je šlo za "usklajen napad", ki se je zgodil tudi v 50 kilometrov oddaljeni Bački Palanki, kjer se policija ni odzvala.
Radio Slobodna Evropa je ob tem poročal, da so v zadnjem mesecu v več srbskih mestih policijski kordoni že večkrat ločili podpornike in nasprotnike vlade.
V ponedeljek je v Bački Palanki potekal shod v podporo Draganu Prpi, ki so ga napadli zamaskirani nasilneži, na shodu pa je prišlo do incidentov, saj se je pred prostori stranke zbralo veliko število podpornikov SNS.
Pred tem je policija 10. avgusta v Vrbasu, približno 30 kilometrov od Novega Sada, ločila podpornike vlade, ki jo vodi SNS, od tistih, ki vladi nasprotujejo. Skupini sta si izmenjevali kletvice in žalitve, letele so plastenke in jajca.
Vendar je pozornost javnosti že pred tem pritegnil incident v Bačkem Petrovcu 9. avgusta. Tistega dne je skupina moških verbalno napadla in raztrgala fotografije, ki prikazujejo proteste v Vojvodini, ki jih vodijo študenti v blokadi. Šlo je za razstavo, ki jo je organizirala neformalna skupina državljanov - Slovakov iz Bačke, Banata in Srema.
