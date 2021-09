Hrvaška bo gradila kapelo hrvaških svetnikov v Betlehemu

Hrvaška kapelica bo največja izmed šestih novih, ki jih bodo gradili v Betlehemu na za to že določenem zemljišču, je po vladni odločitvi pojasnil hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman . Kot je dodal, bodo notranjost in inventar kapele obogatili hrvaški umetniki s svojimi deli. Zunanji minister je med razlogi vladnega financiranja omenil tudi vse večje število hrvaških romarjev in turistov, ki potujejo v Izrael.

Menijo, da bodo imeli romarji iz celega sveta, ki bodo obiskali kapelo v Betlehemu, priložnost spoznati hrvaško zgodovino ter pripadnost Hrvaške evropski krščanski dediščini. Kapela naj bi po pričakovanjih hrvaške vlade veliko prispevala tudi k boljši umeščenosti Hrvaške v Sveti deželi in svetu, so zapisali v vladni odločitvi.

Hrvaška vlada je odločitev o financiranju kapelice sprejela sredi avgusta na prošnjo zagrebških frančiškanov. Ob tem so poudarili, da je katoliška cerkev sestavni del hrvaške zgodovine ter je vtkana v nacionalno identiteto ter humanistični, duhovni in kulturni razvoj hrvaške družbe.

Rekordno število hrvaških državljanov je Izrael obiskalo leta 2019. Po podatkih izraelskega ministrstva za turizem so v letu pred izbruhom pandemije covida-19 zabeležili 10.100 hrvaških turistov, kar je več kot dvakrat več kot leta 2016, je danes poročal zagrebški novičarski portal index.hr. Dodaja, da so v letu 2019 sicer v Izraelu zabeležili 4,5 milijona turistov.

Vladno odločitev je kritizirala levosredinska opozicija, predvsem stranka SDP, ki je spomnila, da katoliška cerkev na Hrvaškem vsako leto dobi približno 40 milijonov evrov iz državnega proračuna. Socialdemokrati so ocenili, da gre za "škandalozno" odločitev, ker da bi z denarjem za kapelo lahko prenovili več hiš, ki so bile uničene v potresu v sisaško-moslavški županiji, ali pa kupili nujno potrebno medicinsko opremo in zdravila za hudo bolne otroke.

Na Hrvaškem namreč še niso začeli organizirane popotresne obnove, čeprav je od uničujočega potresa v Zagrebu minilo leto in pol, od tistega v Petrinji in okolici pa nekaj več kot osem mesecev. Iz vlade so odgovorili, da znesek za kapelo ne bo vplival na znižanje vlaganj v popotresno obnovo. Poudarili so, da bodo vložili veliko več denarja v popotresno obnovo kulturne in sakralne dediščine kot v kapelico v Betlehemu.