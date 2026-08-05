Kapibare zavzele hodnike vladnega kompleksa

Na videoposnetku, ki ga je posnela javna uslužbenka, lahko vidimo, kako umirjeno tavajo po hodnikih, medtem ko jih skušajo nežno usmeriti nazaj na prosto, poroča AP News.

Zakonodajna skupščina stoji ob mestnem parku Parque das Aguas v mestu Cuiaba, velikem urbanem parku z jezeri in zelenimi površinami, ki predstavljajo življenjski prostor kapibar in drugih prostoživečih živali. Pojavljanje kapibar v okolici vladnega kompleksa ni nič nenavadnega, saj se pogosto sprehajajo med parkom in bližnjo okolico.

"Zelo pogosto so tu okoli, zato smo se jih že navadili," je komentirala uslužbenka, ki je posnela viralni videoposnetek.

Kapibare, ki izvirajo iz Južne Amerike, so največji glodavci na svetu. Gre za zelo družabne, polvodne živali, ki živijo ob rekah, jezerih in mokriščih ter lahko tehtajo do približno 80 kilogramov.