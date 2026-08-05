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Kapibare zavzele hodnike vladnega kompleksa

Cuiaba, 05. 08. 2026 15.05 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Kapibare

Brazilske kapibare, največji glodavci na svetu, so nepričakovano zašle v poslopje zakonodajne skupščine zvezne države Mato Grosso v osrednjem zahodu Brazilije.

Na videoposnetku, ki ga je posnela javna uslužbenka, lahko vidimo, kako umirjeno tavajo po hodnikih, medtem ko jih skušajo nežno usmeriti nazaj na prosto, poroča AP News. 

Zakonodajna skupščina stoji ob mestnem parku Parque das Aguas v mestu Cuiaba, velikem urbanem parku z jezeri in zelenimi površinami, ki predstavljajo življenjski prostor kapibar in drugih prostoživečih živali. Pojavljanje kapibar v okolici vladnega kompleksa ni nič nenavadnega, saj se pogosto sprehajajo med parkom in bližnjo okolico.

"Zelo pogosto so tu okoli, zato smo se jih že navadili," je komentirala uslužbenka, ki je posnela viralni videoposnetek.

Kapibare, ki izvirajo iz Južne Amerike, so največji glodavci na svetu. Gre za zelo družabne, polvodne živali, ki živijo ob rekah, jezerih in mokriščih ter lahko tehtajo do približno 80 kilogramov.

Razlagalnik

Kapibare so odlično prilagojene na življenje ob vodi, saj imajo med prsti na nogah majhne plavalne kožice, ki jim pomagajo pri plavanju. Njihove oči, ušesa in nosnice so nameščeni na vrhu glave, kar jim omogoča, da med plavanjem opazujejo okolico in dihajo, medtem ko je večina njihovega telesa potopljena pod vodno gladino. Poleg tega so izjemne plavalke, ki se lahko pod vodo zadržijo več minut, kar uporabljajo za skrivanje pred plenilci.

Kapibare igrajo ključno vlogo v južnoameriških ekosistemih, saj so pomemben vir hrane za številne velike plenilce, kot so jaguarji, anakonde in kajmani. Poleg tega s svojo pašo vplivajo na strukturo vegetacije ob vodnih telesih, njihovi iztrebki pa služijo kot gnojilo, ki bogati vodne in obvodne habitate s hranili, kar spodbuja rast različnih rastlinskih vrst.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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