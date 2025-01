Kapitan, ki je otroke srečno prepeljal na Brač, požel pohvale: 'Kapo do tal'

Kapitan trajekta Marjan, ki je v ponedeljek kljub orkanski burji, skupino otrok in drugih potnikov prepeljal iz Splita na Brač, je imel izjemno zahtevno nalogo. Novi posnetki pristajanja v Supetarju namreč kažejo, da bi lahko hitro šlo kaj po zlu, a je izkušeni kapitan varno priplul in si prislužil pohvale domačinov.

"Težko je gledati, kaj šele navigirati ... Kapitan, hvala, ker si otroke, ki so včeraj obtičali v Splitu ob povratku domov s turnirja, vrnil domov žive in zdrave! Kdo ve, koliko bi še bili zdoma, če ne bi rekel, da boš to naredil ... in kako si to naredil! Kapo do tal!" S temi besedami so na Instagram profilu Dalmatinska pisma pospremili objavo videoposnetka drzne plovbe med orkansko burjo.

Posnetek je požel številne pozitivne komentarje, mnogi pa menijo, da si kapitan zasluži nagrado. Sunki burje so dosegali hitrost 115 kilometrov na uro, ponekod celo 130 kilometrov na uro. Trajekt Jadrolinije bi moral proti Braču odpluti že v nedeljo, a zaradi izjemnih vremenskih razmer ni. Tako je na njem čez noč obtičalo več kot sto potnikov, med katerimi sta bila tudi dva avtobusa otrok, ki so se vračali z nogometnega turnirja v Sarajevu. Družba Jadrolinija je poskrbela za njihovo dobro počutje ter jim med drugim priskrbela tople napitke in odeje. "Tudi zame je bilo to prvič, da sem noč preživel na trajektu," je po vrnitvi na Brač za časnik Slobodna Dalmacija dejal Ivan Poklepović, trener otrok.

"Hvala Jadroliniji, njenim zaposlenim in vsem, ki so se potrudili, da so naši otroci preživeli noč na toplem in v toplem človeškem vzdušju. Hvala poveljniku trajekta 'Marjan' in celotni posadki, ki je, kljub močni burji, v ponedeljek okoli poldneva uspela z otroki in številnimi potniki varno vpluti v supetarsko pristanišče," je dejala Ivana Marković, županja Supetarja. Koordinatorica splitskega plovnega področja Jadrolinije, Jelena Ivulić, je dejala, da je šlo za res izredne vremenske razmere. "V zadnjih desetih letih ne pomnim tako slabega vremena. Ne pomnim, da bi bile tako dolgo prekinjene trajektne povezave z našimi otoki, sploh na liniji Split - Supetar - Split," je dejala. V ponedeljek sta bili od 10 rednih linij realizirani le dve. "Včerajšnja borba z burjo je mnoge pustila brez daha," so danes zapisali na Jadroliniji in objavili še nekaj fotografij trajektov, ki se borijo z razburkanim morjem.

