Kapitan ob 15.03 opazil nezavarovano klančino, čez dve minuti je padla

Pol leta po tragični nesreči trajekta Lastovo je hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo objavilo poročilo na 42 straneh. Krivdo za nesrečo na trajektu Lastovo so pripisali kapitanu in Jadroliniji. V poročilu sicer podrobno opisujejo trenutke pred nesrečo in priznavajo, da jo je kapitan sicer skušal preprečiti, vendar ni bil pravočasen, mornarje je zaman skušal priklicati. Nezavarovana klančina za vstop vozil na trajekt je pod seboj pokopala tri mornarje, četrti pa se je hudo poškodoval.

Za nesrečo na trajektu Lastovo avgusta lani v Malem Lošinju, v kateri so umrli trije člani posadke, eden pa je bil poškodovan, so odgovorni kapitan plovila, pa tudi ladijska družba Jadrolinija in njen predsednik uprave David Sopta, v danes objavljenem poročilu ugotavlja hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo. Nesreča se je zgodila zaradi padca ploščadi za vstop vozil na trajekt, pod katero so bili v tistem trenutku dva krmarja ter vodja strojnice in prvi častnik, ki so pregledovali ploščad.

V poročilu med drugim piše, da je kapitan ladje prekršil pravilnik in da v Jadroliniji niso v celoti vzpostavili in izvajali sistema za zagotavljanje varnosti. Ministrstvo v poročilu tudi predlaga uvedbo kazenskega postopka proti Jadroliniji, odgovorni osebi v tej družbi in odgovornemu na trajektu Lastovo. Zaman skušal priklicati podrejene Usodnega dne je trajekt na Malem Lošinju pristal 15 minut pred predvidenim časom prihoda na otok. Brez posebnosti so se izkrcali vsi potniki skupaj z vozili. Trajekt je po koncu turistične sezona čakal remont, zato se je posadka dogovorila, da bo ob pripravi poročila za remont zdaj pregledala klančino oziroma njeno tesnilo. Ko je ob 15.03 kapitan prišel na poveljniški most, je opazil, da dvignjena klančina ni mehansko zaščitena pred padcem, saj zatiči niso bili varovalnem položaju.

Želel je naročiti posadki, naj zaščiti klančino, zato je preko radijske postaje skušal priklicati vodjo palube, vendar je bil zvok hidravličnega motorja tako glasen, da je mislil, da ta zaradi tega ne sliši klica. Napravo je ugasnil in znova neuspešno skušal priklicati svojega podrejenega, ta se še naprej ni oglasil preko postaje. Vzel je mobilni telefon in skušal priklicati še prvega častnika palube, vendar prav tako brez odziva. Kapitan se takrat s poveljniškega mosta spusti na palubo, tam sreča njenega vodjo in mu osebno naroči, naj zavaruje klančino. Ta mu odgovori, da "saj klančina ne bo šla nikamor". Kapitan mu odvrne, da se ne bodo norčevali iz tega in da mora nekdo klančino takoj zakleniti. Le dve minuti, a bili sta usodni Po tem pogovoru oba izstopita skozi stranska vrata na pomol in se po kopnem odpravita proti premcu trajekta. Vodja palube hodi prvi, kapitan za njim spet začne ponavljati, da je treba klančino zavarovati. V tistem trenutku klančina pade.

Pod seboj je pokopala dva krmarja in vodjo strojnice, ki glede na poslovnik ni bil predviden za opravljanje te naloge. Poleg treh smrtnih žrtev je hude poškodbe utrpel tudi prvi častnik na palubi. Tudi on je potrdil, da je tik pred nesrečo zaslišal glas kapitana, ki je govoril, da je klančino treba zavarovati, priznava poročilo ministrstva. Od trenutka, ko je kapitan s poveljniškega mostu opazil, da klančina ni zavarovana, pa do trenutka njenega padca, sta minili le dve minuti. V neskladju s pravilnikom Toda kot navaja poročilo, je v poslovniku opredeljeno, da seznam načrtovanih letnih vzdrževalnih del pripravita poveljnik ladje in upravitelj stroja ter ga tri mesece pred izvedbo del dostavita inšpektorju ladje. Kapitan je naročil pregled tesnila klančine, ki so ga opravili člani posadke, s tem pa prekršil pravilnik ladje Lastovo, v katerem so opredeljene operativne naloge posameznih članov posadke. Jadroliniji pa očitajo, da sistem zagotavljanja varnosti ni bil ustrezno vzpostavljen in izvajan.

Jadrolinija je v prvem odzivu na poročilo ministrstva poudarila, da bo o kazenski odgovornosti mogoče govoriti šele po koncu kazenskega postopka, predsednik uprave Sopta pa je po poročanju portala Net.hr poudaril, da se osebno ne čuti krivega za nesrečo.