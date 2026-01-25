Pridržan indijski kapitan tankerja iz ruske flote v senci

Tri dni po operaciji pripadnikov francoske mornarice, ki so se v četrtek vkrcali na tanker, so pravosodne oblasti v Marseillu začele preiskavo, v okviru katere bodo preverile navigacijske dokumente in "veljavnost zastave", pod katero je plul tanker. Kapitana tankerja iz Indije so pridržali, medtem ko so ostali člani posadke, vsi prav tako Indijci, ostali na krovu plovila, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo tožilstvo.

Stari tankerji se uporabljajo za prevoz ruske nafte

Grinch, drugi tanker iz domnevno ruske flote v senci, ki ga je zasegla francoska mornarica, so v soboto pospremili v zaliv Fos blizu Marseilla.

Grinch, drugi tanker iz domnevno ruske flote v senci FOTO: Profimedia