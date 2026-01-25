Naslovnica
Tujina

Pridržan indijski kapitan tankerja iz ruske flote v senci

Marseille, 25. 01. 2026 16.52 pred 9 minutami 1 min branja 3

Avtor:
T.H. STA
Grinch, drugi tanker iz domnevno ruske flote v senci

Francosko tožilstvo je sporočilo, da so pridržali indijskega kapitana naftnega tankerja, za katerega sumijo, da pripada t.i. ruski floti v senci in naj bi plul pod lažno zastavo. Plovilo, ki ga je francoska mornarica ta teden zasegla v Sredozemlju, so preusmerili v pristanišče blizu južnofrancoskega mesta Marseille, kjer je zdaj zasidrano.

Tri dni po operaciji pripadnikov francoske mornarice, ki so se v četrtek vkrcali na tanker, so pravosodne oblasti v Marseillu začele preiskavo, v okviru katere bodo preverile navigacijske dokumente in "veljavnost zastave", pod katero je plul tanker.

Kapitana tankerja iz Indije so pridržali, medtem ko so ostali člani posadke, vsi prav tako Indijci, ostali na krovu plovila, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo tožilstvo.

Stari tankerji se uporabljajo za prevoz ruske nafte

Grinch, drugi tanker iz domnevno ruske flote v senci, ki ga je zasegla francoska mornarica, so v soboto pospremili v zaliv Fos blizu Marseilla.

Grinch, drugi tanker iz domnevno ruske flote v senci
FOTO: Profimedia

Kot je pred dnevi sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron, so tanker prestregli v četrtek zjutraj v mednarodnih vodah med Španijo in Severno Afriko, "s pomočjo več naših zaveznikov", med drugim Velike Britanije.

Grinch naj bi bil del flote večinoma starih tankerjev, ki se uporabljajo za prevoz ruske nafte in jih Moskva uporablja za izogib mednarodnim sankcijam, uvedenim zaradi njene agresije proti Ukrajini.

Francija je konec septembra lani pridržala ladjo Boracay, povezano z Rusijo, ki se je izdajala, da pluje pod zastavo Benina. Ruski predsednik Vladimir Putin je zaseg plovila obsodil kot piratstvo. Kitajskemu kapitanu Boracayja bodo sodili februarja v Franciji.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
25. 01. 2026 17.01
In tako Makron skrivno sodeluje s Trampkom. Javno pa govori proti njemu. Hinavc.
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
25. 01. 2026 16.58
Včasih smo poznali samo Somaljiske pirate. Danes pa svobodno plovbo ogrožajo še ameriški in francoski pirati.
Odgovori
+1
1 0
macolagobec
25. 01. 2026 17.01
Sile zla Moskva-Teheran-Peking-Murgle bodo predvsem Amerosi hebali do daske. To pa za to, ker so na morju Amerosi totalno nepremagljivi za vse ostale, če se seštejejo in pomnožijo med sabo. Pametna taktika in z njo bodo vsiljevali svojo voljo vsem in vsakomur.
Odgovori
0 0
bibaleze
