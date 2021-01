Kongresna policija nepripravljena na izgrede, zavrnila pomoč Pentagona

Kljub številnim opozorilom, da se bo protest sprevrgel v uporniško nasilje, omenjenim ponudbam, velikim finančnim sredstvom in zadostnemu času za priprave se je kongresna policija pripravila le na mirne demonstracije. Obenem so se na vse načine skušali izogniti vnovičnim kritikam, da so napotili nacionalno gardo proti Američanom – predvsem zaradi kritik, ki so na njih letele po lanskoletnem junijskem protestu Black Lives Matter (BLM) oziroma Življenja temnopoltih štejejo. Mirne protestnike je tedaj pričakala množica pripadnikov nacionalne garde v bojni opremi, s solzivcem, gumijastimi naboji in vodnim topom.

Kongresni policisti, ki so v Washingtonu vajeni varovanja večjih zborovanj in dogodkov, so bili tokrat povsem nemočni, ko se je proti njim zgrnila množica Trumpovih podpornikov, ki je razbijala okna, praktično zavzela Kapitol ter se po stavbi več ur nemoteno sprehajala. Izjemno očitne so postale razlike med odzivom varnostnih sil na (pretežno bele) Trumpove izgrednike na eni strani in na protestnike BLM na drugi.

Kljub opozorilom o morebitnih izgredih, kongresna policija slabo pripravljena

Da bi 6. januarja lahko izbruhnilo nasilje je bilo jasno že več tednov vnaprej, tudi iz načrtov in izjav med skrajno desnimi skupinami, ki so se nameravale demonstracij udeležiti. Med tistimi, ki so javno govorili o izgredih v Washingtonu je tudi vodja skrajno desne skupine Proud Boys, ki je bil sicer ob prihodu v Washington aretiran. Bolj nejasne so bile ocene množice, obveščevalne službe so po poročanju AP te ocene postavile vse med 2000 in 80.000 ljudmi.

FBI in druge varnostne agencije so že tedne vnaprej spremljale hotelske rezervacije, lete in družbena omrežja, kjer se je napovedovalo "divje proteste"ter "okupacijo Kapitola". Županja Muriel Bowser je v pričakovanju nasilnih izgredov že vnaprej odredila zaprtje podjetij, 31. decembra je zaprosila Pentagon za pomoč nacionalne garde, a je kongresna policija ponudbo 3. januarja zavrnila."Večkrat smo jih vprašali, končni odgovor je bil, da ne bodo zaprosili pravosodnega ministrstva za pomoč," je za AP dejal Kenneth Rapuano, pomočnik ministra za domovinsko varnost.

A najglasnejši 'megafoni' izgredov so bili predsednik Trump in njegovi najtesnejši zavezniki, ki so jasno in glasno pozivali podpornike, naj pridejo v Washington in podprejo njegove trditve o ukradenih volitvah. Zbrano množico je v sredo nagovoril tudi njegov odvetnik Rudy Giuliani, ki je pozval celo k "sodbi z bojem", medtem ko jih je Trump spodbujal, naj zakorakajo proti Kapitolu in "vzamejo nazaj državo".

Kongresna policija je bila osredotočena na le eni strani Kapitola, kjer so v stavbo vstopali kongresniki. Postavljene so bile sicer barikade pred stavbo, a se je policija kmalu s te točke umaknila, množica je barikade predrla. Izbruhnilo je nasilje in izgredi, Trumpovi podporniki so plezali čez ograje, razbijali okna in vrata. Na policiste so se spravili s kovinskimi palicami in solzivcem. Skupno je bilo ranjenih vsaj 50 policistov, eden izmed njih je včeraj zvečer v bolnišnici za posledicami hudih poškodb umrl. Sindikalni vodja kongresne policije Gus Papathanasiou je za AP dejal, da so bili policisti prepuščeni sami sebi, brez podpore in ustrezne opreme. "Srečo imamo, da število smrti ni višje,"pravi. Na drugi strani so se v javnosti pojavili tudi posnetki, ki prikazujejo policiste, ki mirno in počasi spremljajo množico, ki se približuje Kapitolu, jih celo spustijo čez ograjo, eden izmed policistov je med izgredi celo posnel 'selfie' s protestnikom.