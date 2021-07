Policisti o napadu na Kapitol: Pretepali so nas in žalili

Štirje policisti so pred posebnim preiskovalnim odbor predstavniškega doma ameriškega kongresa opisali grozote, ki so jim bili izpostavljeni 6. januarja, ko so pred izgredniki, varovali ameriški Kapitol. Dejali so, da so jih posamezniki iz podivjane množice pretepali, žalili in jim grozili s smrtjo. Dobra pol leta po napadu so še vedno travmatizirani.

Feburarja je predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi napovedala, da bo napad Trumpovih podpornikov na ameriški Kapitol preiskovala "zunanja, neodvisna komisija". Komisija preiskuje vzroke za napad, pa tudi odziv varnostnih služb in kapitolske policiste. Slednji so pred komisijo spregovorili o dnevu, ko so bila ogrožena tudi njihova življenja. Opisali so, da so jim nasilni izgredniki grozili z lastnim službenim orožjem in bili so tarča rasističnih žaljivk.

"Vedeti moramo, kaj se je zgodilo tukaj na Kapitolu," je v uvodnem govoru dejala kongresnica Liz Cheney, Trumpova kritičarka in ena od zgolj dveh republikancev v izbranem odboru. "Če odgovorni ne bodo odgovarjali, bo ta rak ostal v naši republiki," je še dodala.

Policist, ki je 6. januarja med nemiri privržencev Donalda Trumpa varoval ameriški Kapitol, je dejal, da se je bal za svoje življenje, saj bi ga podivjana množica lahko zdrobila. "Čutil sem, da izgubljam kisik. Tako bom umrl," si je takrat mislil. Aquilino Gonell je na zaslišanju le stežka zadrževal solze. Drugi policist Harry Dunn je dejal, da je bil deležen rasne diskriminacije, ker je črnec. Gonell je prizorišče opisal kot "srednjeveško bojišče". Obrisal si je solze in dejal, da so v strahu bili tudi njegovi bližnji, saj niso vedeli, ali je sploh še živ. Kritiziral je republikance in dejal, da je bil napad "njihov šokanten poskus, da ignorirajo resnico o tistem dnevu". Izgredniki so namreč želeli preprečiti potrditev volilne zmage sedanjega predsednika Joeja Bidna.

Na vprašanje Cheneyjeve glede trditve Trumpa, da je šlo za "zelo ljubečo množico", je Gonell sarkastično odgovoril: "Še vedno okrevam po teh objemih in poljubih." Policist Dunn je dejal, da je več protestnikom tudi sam priznal, da je glasoval za gospoda Bidna. Svoj glas je zagovarjal z besedami: "Ali moj glas ne šteje? Ali sem nihče?" "To pa je povzročilo plaz očitkov glede moje rase," je dejal. Dodal je, da rasne žalitve ni mogel hitro predelati, saj še vedno trpi in čuti posledice. "Ta dan sem samo poskusil preživeti in se vrniti domov. Zelo sem bil razočaran, saj živimo v državi, kjer te napadejo zaradi barve kože." Policist Michael Fanone se je spominjal, da so ga zvlekli v množico, pretepali in ga napadli z elektrošokerjem. Povedal je, da je med napadom slišal skandiranje "ubijte ga z lastno pištolo". V strahu za življenje je izgrednike prosil, naj mu ne storijo nič hudega, saj ga doma čakajo otroci.

Ob pogledu na videoposnetek, na katerem je pred nasilnimi izgredniki varoval vhod v Kapitol, je bil policist Daniel Hodges vidno pretresen. Ustnice so mu trepetale. Izgrednike je večkrat označil za "teroriste", ki so ignorirali njihove ukaze in jih kljub vsemu še naprej napadali. Spomnimo, da so Trumpovi podporniki vdrli v ameriški kongres, da bi preprečili uradno potrditev novega ameriškega predsednika Joeja Bidna oziroma prisilili republikance na čelu z nekdanjim podpredsednikom Mikom Penceom, da zmago pripišejo Trumpu. Slednji izida volitev ni nikoli priznal, namesto tega je ponavljal gesla o "ukradenih volitvah" in volilnih prevarah, ki jih nihče ni uspel dokazati. A s tem je očitno prepričal velik del svoje volilne baze, ki je prepričana, da so Trumpu ukradli zmago in drugi predsedniški mandat. V napadu je umrlo pet oseb, policija pa je aretirala 535 izgrednikov.