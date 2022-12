Poročilo napada na kongres: Trump namerno širil neresnice o ukradenih volitvah

Kongresni odbor, ki preiskuje lanski napad na kongres, je objavil končno poročilo. Ugotovitve o napadu 6. januarja lani so spisali na 845 straneh, krivdo pa pripisali nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Iz zbranega gradiva izhaja, da se je Trump že vnaprej odločil, da bo razglasil zmago, ne glede na uradne izide volitev. Njegovi sodelavci pa so med pričanjem povedali, da Trumpovim trditvam o goljufijah na volitvah niso verjeli.

icon-expand Odbor je v 18 mesecih opravil 10 javnih zaslišanj z več kot tisoč pričami. FOTO: AP

Odbor je v 18 mesecih opravil 10 javnih zaslišanj z več kot tisoč pričami, med njimi so bili tudi člani Trumpove administracije, njegovi družinski člani, policisti in protestniki. Trump sicer s komisijo ni sodeloval, njihovo preiskavo pa je označil 'za lov na čarovnice'. Med glavnimi ugotovitvami odbor trdi, da je Trump kljub temu, da so mu pomočniki povedali, da so njegove izjave neresnične, nadaljeval z lažnimi trditvami o volitvah. Odbor je zapisal, da je bila Trumpova odločitev o nepriznavanju volilnih rezultatov premišljena, podprl pa jo je le njegov odvetnik Rudy Giuliani. Obor se pri tem sklicuje na pričevanje več svetovalcev blizu Trumpa, ki trdijo, da trditvam o goljufijah niso verjeli oziroma niso našli nobenih dokazov, ki bi potrdili Trumpove trditve. "Jasno sem povedal, da se ne strinjam z idejo, da so bile volitve ukradene in da se take stvari razširjajo, kar sem rekel tudi predsedniku," je povedal generalni državni tožilec William Barr.

icon-expand Trump je v času napada na kongres 187 minut prek televizijskega zaslona spremljal izgrede, piše v poročilu. FOTO: AP

Predsednik je v naslednjih tednih vseeno še naprej sejal volilne zarote, čeprav so mu člani administracije povedali, da trditve ne držijo, so povedali tudi na pričanju, poroča BBC, ki navaja pet ključnih izsledkov poročila. Odbor v poročilu navaja še, da je do napada na kongres prišlo zaradi ostre Trumpove retorike in da je napad sprožil Trump sam. Pri tem je odbor izpostavil Trumpov tvit, ki ga je objavil 19. decembra 2020, v katerem je zapisal: "Velik protest v Washingtonu. Bodite tam, divje bo!" Med pričevanjem so protestniki kot razlog, da so vdrli v kongres, navedli prav Trumpov tvit. V poročilu so tudi sporočila tajne službe z opozorili, da nameravajo ljudje 6. januarja priti v Washington in da obstaja grožnja, da bodo tam divjali. Trump med napadom ni ukrepal Poročilo potrjuje, da je Trump v času napada na kongres 187 minut prek televizijskega zaslona spremljal izgrede na bližnji kongres, v katerih je umrlo pet ljudi. Odhajajoči predsednik v tem času kljub pozivom k ukrepanju ni storil ničesar, da bi ustavil napadalce, ki so uničevali parlamentarno poslopje in ogrožali kongresnice in kongresnike. Nekdanja uslužbenka Bele hiše Cassidy Hutchinson je med zaslišanjem namreč povedala, da je v času napada v Beli hiši vladal kaos. Poročilo navaja tudi prošnje, ki jih je osebje, ujeto v kongresu, pošiljalo vodji osebja Marku Meadowsomu. Med drugim so mu poročali, da se morajo zaradi napada skrivati. "Zdaj smo vsi videti kot domači teroristi," je Hope Hicks, ena od najzvestejših Trumpovih pomočnic, zapisala v telefonskem sporočilu, ki ga je poslala vodji osebja Ivanke Trump Julie Radford. "Zelo sem razburjena. Vse, kar smo naredili, je izbrisano," je zapisala v drugem sporočilu, ki ga je poslala odvetniku Bele hiše.

icon-expand Trump je v začetku tedna kongresnike obtožil podajanja "lažnih obtožb" proti njemu. FOTO: AP

Strajno desničarske skupine so napad načrtovale Prvi namigi o načrtovanju napada so začeli prihajati decembra 2020, ko je FBI prejela sporočila, ki so krožila med skupinami, ki sta jih vodili skrajno desni skupini Oath Keepers in Proud Boys. Sporočila z opozorili o napadu in možnosti izbruha nasilja je prejela tudi policija in tajna služba. Sporočila so pridobili iz zasebnih šifriranih aplikacij za klepet in na spletnih straneh, ki so izražala jasno in trdno podporo Trumpu. Člani skrajnih skupin so se nato 6. januarja pojavili med množico v kongresu. Poleg poročila je odbor objavil tudi več deset neobdelanih prepisov pričanj, ki so jih priče podale na sejah za zaprtimi vrati. A več Trumpovih največjih podpornikov, kot sta Alex Jones in Nick Fuentes, ni želelo odgovarjati na vprašanja. Trump kričal na pomočnike in pozval k nezakoniti razveljavitvi rezultatov Odbor v poročilu navaja, da je Trump na dan napada poskušal priklicati Mikea Pencea, nekdanjega podpredsednika ZDA, in kričal na pomočnike, naj ga dokličejo na telefon. Trump se je nato Penceu zlagal, da ima pooblastila za posredovanje pri potrjevanju volitev in nanj pritiskal, naj nezakonito razveljavi volilne rezultate. Kljub temu so priče povedale, da je Trump Pencea označil za slabiča in da je premalo odločen.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

V nagovoru množici 6. januarja je gospod Trump izrazil upanje, da bo Pence "ravnal pravilno", a kasneje, med napadom, naj bi izgredniki med vdorom v kongres skandirali "Obesite Mika Pencea". Predstavljene ugotovitve sicer niso nove, lahko pa služijo kot gradivo ob morebitnem kazenskem pregonu Trumpa ali njegovih sodelavcev. Proti Trumpu zaradi spodnašanja izida volitev in napada na kongres namreč že poteka ločena kazenska preiskava posebnega tožilca Jacka Smitha. Poročilo vključuje tudi seznam 11 predlogov v izogib podobnim incidentom v prihodnosti. Med drugim so člani odbora predlagali spremembe nadzora nad policijskimi silami na kongres in dodatne zaščite za delavce na volilnih odborih, prav tako pa predlagajo, da se izgred 6. januarja razglasi za vstajo, s čimer bi onemogočili kandidaturo za državne položaje vsem udeležencem shoda in njihovim pomagačem.

icon-expand Poročila odbora, ki preiskuje napad na kongres FOTO: AP