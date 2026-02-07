Naslovnica
Tujina

Kapljice krvi, beli kombi, odkupnina: kje je mati Savannah Guthrie?

Tuscon, 07. 02. 2026 17.01 pred 1 uro 4 min branja 3

Avtor:
M.V.
Savannah Guthrie z mamo

Osupljiv primer pogrešane mame voditeljice oddaje Today Savannah Guthrie še vedno nima epiloga, okoliščine izginotja pa se iz dneva v dan zdijo bolj nenavadne. So Nancy res ugrabili?

Šerifov oddelek okrožja Pima, ki pokriva Tucson v Arizoni, pravi, da so Guthriejevo, mamo voditeljice oddaje Today Savannah Guthrie, nazadnje videli 31. januarja ob 21.48, ko so jo po večerji in igranju iger s hčerko Annie in možem Tommasom Cionijem odložili pred njeno enonadstropno hišo. Ob 21.50 so se garažna vrata zaprla.

V jutranjih urah programska oprema zazna gibanje na kameri, morda gre za osebo, vendar ni posnetka, ker račun ni bil nastavljen. Ob 2.28 zjutraj Guthriejina aplikacija za srčni spodbujevalnik prekine povezavo z njenim telefonom. Naslednji dan, ob 11.56, družina ugotovi, da nekaj ni v redu in prijavi izginotje.

Ob 12.15 prispe patruljni avto. Guthriejin telefon in Apple Watch sta v hiši. Na verandi so kapljice krvi, za katere kasneje potrdijo, da so njene. Oblasti jo od takrat iščejo. Morda bi šlo za primer pogrešane osebe, če ne bi bilo treh zahtevkov za odkupnino, ki jih je po elektronski pošti prejela spletna stran o zvezdnikih TMZ in dve medijski hiši iz območja Tucsona, KOLD in KGUN, v katerih je bila zahteva po milijonih v bitcoinih, dva roka za izplačilo in podrobnosti o kraju zločina.

Heith Janke, posebni agent, odgovoren za urad FBI v Phoenixu, je povedal, da so bili v domnevnih zapiskih navedeni podatki o Apple Watch in pokvarjeni svetilki. FBI je dejal, da daje priporočila in da "o vsakem ukrepu, ki ga sprejmejo glede odkupnine, na koncu odloči družina".

Savannah Guthrie
Savannah Guthrie
FOTO: Profimedia

Savannah Guthrie je mamo opisala kot "zabavno, pogumno in pametno" ter rekla: "Mami, če poslušaš, te potrebujemo, da prideš domov. Pogrešamo te." Domnevnim ugrabiteljem svoje mame je sporočila: "Brez dvoma moramo vedeti, da je živa in da jo imate." Prosila je za "dokaz, da je živa", in omenila možnost, da ljudje ustvarjajo ponaredke. "Živimo v svetu, kjer je mogoče glasove in slike zlahka manipulirati."

Šerif okrožja Pima Chris Nanos je novinarjem povedal: "Nimamo osumljenca, nobenih oseb, ki bi nas zanimale." Sosed je povedal, da je v dneh pred njenim izginotjem v bližini videl bel kombi. Morda namig? Nanos je v petek dejal, da oblasti ne bodo sklicale nove tiskovne konference, dokler ne bo pomembnih novic. "Precej nesmiselno je vedno znova premlevati iste stvari."

Bryanna Fox, nekdanja uslužbenka FBI in profesorica kriminologije na Univerzi v Južni Floridi, ki je prej nastopila v oddaji Today na NBC s Savannah Guthrie, pravi, da je primer resnično zapleten. "Še nikoli nisem videla primera, ko bi bila obvestila o odkupnini poslana medijem, odgovor družine pa ne bi bil podan na tiskovni konferenci, temveč objavljen na Instagramu. Odkupnina sama ni bila zahtevana kot gotovina v vrečki, in zaradi umetne inteligence se ne moremo niti zanašati na to, da je odkupnina resnična in da je dokaz, da je živa."

Potem pa je tu še seveda politični pridih. Skoraj takoj, ko je izginotje Guthriejeve postalo javno, so se na spletu pojavila ugibanja o vpletenosti mehiških kartelov, ki nadzorujejo mejo. Je Guthriejeva nenamerno namignila morebitnim ugrabiteljem, ko je pred meseci povabila kamere oddaje Today v dom svoje matere?

Savannah je postala sovoditeljica oddaje Today leta 2012, potem ko je bila pred tem dopisnica iz Bele hiše ter pravna analitičarka in dopisnica. Donald Trump je poklical Guthriejevo, da bi ji ponudil podporo, in na družbenih omrežjih objavil, da zvezna vlada daje na voljo "vse vire, da se njena mati varno pripelje domov. Molitve našega naroda so z njo in njeno družino." Guthriejeva se je Trumpu zahvalila, ker si je vzel čas in poklical njeno družino.

Preberi še Voditeljica roti ugrabitelje, naj izpustijo mamo, pomoč obljubil Trump

V četrtek je bil moški iz Kalifornije obtožen pošiljanja besedilnih sporočil družini Guthrie, v katerih je zahteval bitcoine, vendar ni nobenih znakov, da bi bil povezan s primerom. Ustanovitelj TMZ Harvey Levin domneva, da bi lahko bili ugrabitelji še vedno na območju Tucsona. Domnevno e-pošto z zahtevo za odkupnino pa je opisal kot "zelo specifično" in "dobro organizirano".

Nanos je medtem dejal, da ne izključuje nikogar. "V tem primeru aktivno preučujemo vse, na katere naletimo. Vse. Neodgovorno bi bilo, če se ne bi pogovorili z vsemi. Voznik Uberja, vrtnar, oskrbnik bazena, kdorkoli, vsi. To je tako klišejsko, ampak v naših očeh je vsak še vedno osumljenec. Tako pač gledamo na stvari in tako razmišljamo kot policisti."

V primeru Guthrie pa Foxova poudarja, da preiskovalci ne morejo vedeti, ali je sporočilo pristno, ker ni bilo puščeno na kraju dogodka. "Torej že začenjamo z dvomom. Vprašanje je, ali so v pismu podrobnosti, ki bi jih lahko poznal le ugrabitelj, saj nikoli ne veš, katera podrobnost bo postala ključna. Ljudje so razočarani nad policijo, a njihov edini cilj je, da Nancy najdejo živo. Ne zanima jih nepotešljivo zanimanje javnosti za kriminal."

Savannah Guthrie Nancy Guthrie izginotje bel kombi

