25 let od tragedije na Kaprunu, za katero še vedno ni odgovarjal nihče

Na smučišču Kaprun v Avstriji je pred 25 leti zagorelo v vagonu zobate železnice na smučišče Kitzsteinhorn. Med 155 žrtvami so bili tudi štirje Slovenci. Za tragedijo pravno nihče ni odgovarjal, sorodniki žrtev so se morali zadovoljiti le z odškodnino, pa še to so v veliki meri pogoltnili odvetniški honorarji.

Več strokovnih poročil je ugotovilo, da je požar na vagonu zobate železnice v Kaprunu 11. novembra 2000 izbruhnil, ko je vagon zapeljal v predor. Vzrok požara je bila po navedbah nemških izvedencev nestrokovna vgradnja grelca, ki ni bil primeren za zobato železnico. Prvotno je veljalo, da naj bi bila vzrok za nesrečo napaka na grelcu. Iz vagona in predora se je uspelo rešiti le 12 ljudem, za 155 je bila nesreča usodna. Med smrtnimi žrtvami je bilo 92 Avstrijcev, 37 Nemcev, deset Japoncev, osem Američanov, štirje Slovenci, dva Nizozemca, Britanec in Čeh.

Tragedija pred 25 leti je vzela 155 življenj FOTO: AP icon-expand

Številne žrtve so lahko na podlagi analize DNK identificirali šele več tednov po nesreči. Četrtina žrtev je bila otrok in najstnikov, najmlajši je bil star pet let.

Oproščeni, ker ni bilo ustreznih predpisov

Deželno sodišče v Salzburgu je leta 2004 oprostilo vseh 16 obtoženih in menilo, da nihče od njih ni kršil zakonodaje, ker ni bilo ustreznih predpisov. Prav tako požar v vagonu ni bil del scenarija morebitnih nesreč, ki bi ga inženirji morali upoštevati, kar je naletelo na kritike sorodnikov žrtev. Avstrijski odvetnik Gerhard Podovsovnik je v imenu svojcev žrtev pravico iskal tudi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu, a neuspešno. Sodniki in strokovnjaki, ki jih je najelo sodišče, so bili po njegovem mnenju pristranski. Podovsovnik, ki zastopa sorodnike okoli 100 žrtev in 10 preživelih, je pred letošnjo obletnico za nemško tiskovno agencijo dpa dejal, da ni bilo poštenega sojenja. Po mnenju odvetnika bi s tem argumentom lahko vložili civilno tožbo v ZDA, od koder je bilo osem žrtev. A ta tožba bi bila povezana z visokimi stroški odvetniških storitev. Rok za njeno vložitev se izteče leta 2030.

Velik del odškodnine odvetnikom

451 sorodnikov žrtev je sicer po tragediji doseglo izvensodno poravnavo, s katero so bili upravičeni do skupne odškodnine 13,9 milijona evrov. A ta denar je šel tudi za honorarje odvetnikov – v nekaterih primerih so ti po poročanju agencije APA pobrali tudi več kot polovico odškodnine, ki so jo prejeli svojci. Ob deseti obletnici požara so se upravitelji zobate železnice uradno opravičili za nesrečo ter prevzeli moralno, ne pa tudi pravne odgovornosti za katastrofo.

Namesto vagonov gondola

Predor so po tragediji zaprli, postaji zobate železnice pa opustili. Namesto zobate železnice zdaj na smučišče vozi kabinska žičnica.

Gondola na Kitzsteinhorn FOTO: Profimedia icon-expand