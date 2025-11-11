Svetli način
Tujina

25 let od tragedije na Kaprunu, za katero še vedno ni odgovarjal nihče

Kaprun, 11. 11. 2025 08.41 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , T.H.
13

Na smučišču Kaprun v Avstriji je pred 25 leti zagorelo v vagonu zobate železnice na smučišče Kitzsteinhorn. Med 155 žrtvami so bili tudi štirje Slovenci. Za tragedijo pravno nihče ni odgovarjal, sorodniki žrtev so se morali zadovoljiti le z odškodnino, pa še to so v veliki meri pogoltnili odvetniški honorarji.

Več strokovnih poročil je ugotovilo, da je požar na vagonu zobate železnice v Kaprunu 11. novembra 2000 izbruhnil, ko je vagon zapeljal v predor. Vzrok požara je bila po navedbah nemških izvedencev nestrokovna vgradnja grelca, ki ni bil primeren za zobato železnico. Prvotno je veljalo, da naj bi bila vzrok za nesrečo napaka na grelcu.

Iz vagona in predora se je uspelo rešiti le 12 ljudem, za 155 je bila nesreča usodna. Med smrtnimi žrtvami je bilo 92 Avstrijcev, 37 Nemcev, deset Japoncev, osem Američanov, štirje Slovenci, dva Nizozemca, Britanec in Čeh.

Tragedija pred 25 leti je vzela 155 življenj
Tragedija pred 25 leti je vzela 155 življenj FOTO: AP

Številne žrtve so lahko na podlagi analize DNK identificirali šele več tednov po nesreči. Četrtina žrtev je bila otrok in najstnikov, najmlajši je bil star pet let.

Oproščeni, ker ni bilo ustreznih predpisov

Deželno sodišče v Salzburgu je leta 2004 oprostilo vseh 16 obtoženih in menilo, da nihče od njih ni kršil zakonodaje, ker ni bilo ustreznih predpisov. Prav tako požar v vagonu ni bil del scenarija morebitnih nesreč, ki bi ga inženirji morali upoštevati, kar je naletelo na kritike sorodnikov žrtev.

Avstrijski odvetnik Gerhard Podovsovnik je v imenu svojcev žrtev pravico iskal tudi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu, a neuspešno. Sodniki in strokovnjaki, ki jih je najelo sodišče, so bili po njegovem mnenju pristranski.

Podovsovnik, ki zastopa sorodnike okoli 100 žrtev in 10 preživelih, je pred letošnjo obletnico za nemško tiskovno agencijo dpa dejal, da ni bilo poštenega sojenja. Po mnenju odvetnika bi s tem argumentom lahko vložili civilno tožbo v ZDA, od koder je bilo osem žrtev. A ta tožba bi bila povezana z visokimi stroški odvetniških storitev. Rok za njeno vložitev se izteče leta 2030.

Velik del odškodnine odvetnikom

451 sorodnikov žrtev je sicer po tragediji doseglo izvensodno poravnavo, s katero so bili upravičeni do skupne odškodnine 13,9 milijona evrov. A ta denar je šel tudi za honorarje odvetnikov – v nekaterih primerih so ti po poročanju agencije APA pobrali tudi več kot polovico odškodnine, ki so jo prejeli svojci.

Ob deseti obletnici požara so se upravitelji zobate železnice uradno opravičili za nesrečo ter prevzeli moralno, ne pa tudi pravne odgovornosti za katastrofo.

Namesto vagonov gondola

Predor so po tragediji zaprli, postaji zobate železnice pa opustili. Namesto zobate železnice zdaj na smučišče vozi kabinska žičnica.

Gondola na Kitzsteinhorn
Gondola na Kitzsteinhorn FOTO: Profimedia

Tako kot vsako leto bodo tudi ob današnji 25. obletnici nesreče v Kaprunu pripravili ekumensko mašo za svojce umrlih ob spomeniku žrtvam blizu končne postaje zobate železnice. Tam ima vsak od umrlih svojo nišo, številne med njimi so opremljene s fotografijami, mislimi in osebnimi spominki.

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
shift
11. 11. 2025 09.43
-4
to je mogoče samo v sloveniji. tipično slovensko.
ODGOVORI
1 5
Gargamel35
11. 11. 2025 09.58
+2
Zemljepis? Kaprun ni v Sloveniji.
ODGOVORI
3 1
lakala28
11. 11. 2025 10.12
Kaprun je v Avstriji ne Sloveniji. Očitno mate v kleti še stare zemljevide. So pa jodlarji dokazali, da so vplivni v Bruslju.
ODGOVORI
0 0
Finfer
11. 11. 2025 09.37
+11
Iz vsake take tragedije kjer ljudje nastradajo največ potegnejo pokvarjeni vampirski odvetniki in podobni banditi ki se hranijo v državnih nenasitnih birokracijah !!
ODGOVORI
11 0
shift
11. 11. 2025 09.47
-2
na žalost res, ampak ali si predstavljaš te ljudi (žrtve) verjetno raznoraznih poklicev (mogoče po naključju kakšen pravnik)...tudi če bi se skupaj zbrali in na kup vrgli vso svoje znanje, bi zelo težko kaj dosegli v svetu prava, politike, gospodarstva da bi kaj dosegli..no saj že tako očitno niso nič, nekaj odsškodnine so dobili, odvetniki pa poskrbijo da seveda tudi oni ne delajo pro bono...če si neuk na nekem področju pač plačaš...
ODGOVORI
0 2
lakala28
11. 11. 2025 10.13
Ne v svetu prava, ampak v svetu korupcije. Ja, v takem okolju je težko dokazati resnico in doseči pravico. Baje, da Avstrijo vodijo židje. Vse jasno?
ODGOVORI
0 0
96bimBo
11. 11. 2025 09.16
+7
Tisti, ki so bežali navzdol mimo gorečega vagona (požar je izbruhnil na zadnjem, spodnjem), so preživeli. Zaradi efekta dimnika sta se ogenj in dim širila navzgor, kar je bilo usodno za navzgor bežeče potnike.
ODGOVORI
7 0
Slovenska pomlad
11. 11. 2025 09.07
+7
V Avstriji ni tudi nihče odgovarjal za genocid nad slovensko manjšino.
ODGOVORI
10 3
96bimBo
11. 11. 2025 09.05
+6
Šlo je za tirno vzpenjačo (vagona vlečena z vrvjo) in ne za zobato železnico.
ODGOVORI
6 0
Wolfman
11. 11. 2025 09.01
+2
Še v koncentracijskih taboriščih se je umrlo bolj humane smrti!
ODGOVORI
3 1
Prelepa Soča
11. 11. 2025 08.56
+4
... "V" in NE "NA" Kaprunu.
ODGOVORI
4 0
Minifa
11. 11. 2025 08.56
+1
Podobno kot pri nas za GOLTE..
ODGOVORI
2 1
