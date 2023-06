Kljub temu je v Bolgariji nastalo glavno proizvodno središče, od koder so turške tolpe ponarejene tablete tihotapile na Bližnji vzhod. Ob prelomu tisočletja so konec kaptagonu napovedali tudi v Bolgariji in proizvodnja se je preselila v Sirijo, je pred leti razkril Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami.

Kaptagon je bil sicer razvit v Nemčiji v šestdesetih letih prejšnjega stoletja kot farmacevtsko sredstvo za zdravljenje ADHD, depresije in narkolepsije - neozdravljive dnevne zaspanosti. Ena od aktivnih snovi v kaptagonu je tudi fenetilin, ki so ga Združeni narodi leta 1986 uvrstili na črno listo, zaradi česar ga je večina držav prenehala uporabljati.

Uporabniki naj bi po zaužitju doživljali evforijo, zato je droga prepoznana tudi kot "spodbujevalka zabave v Zalivu" in to brez stigme drugih drog, kot sta heroin ali kokain, poroča Euronews .

Proizvodnja je razcvet doživela leta 2011, ko je v državi zavladala državljanska vojna in s tem politična in varnostna praznina. "Trgovina z drogo je ključni alternativni vir prihodkov za sirski režim in njegove zaveznike, ki se želijo izogniti zahodnim sankcijam in vzdrževati strukture moči, zlasti na jugu države," je za Euronews pojasnila Caroline Rose, direktorica inštituta New Lines.

Evropa kot ključna odskočna točka pošiljk

V zadnjih letih je zato vse več opozoril, da v Siriji že zvonijo alarmi. "Droge so ena od nadlog družbe, zlasti na Bližnjem vzhodu, kjer se mladi zaradi propadajočih gospodarskih razmer soočajo z veliko brezposelnostjo," je povedal Taim Alhajj, sirski raziskovalni novinar.

"Vplivni člani družine Asad organizirano proizvajajo droge, da bi zaslužili denar in mlade še bolj pahnili v korupcijo. Asad je Sirijo spremenil v farmo drog," opozarja Alhajj.

Po mnenju opazovalcev denar od prepovedanih substanc roma v žepe kraljevih mož, ki si prizadevajo ohranjati trenutni sistem, pri čemer pa ima vplivno vlogo tudi Evropa kot "ključna odskočna točka" za pošiljke.