90 odstotkov vasi uničene, 64-letnika še vedno pogrešajo: 'To je ogromna katastrofa'

"Kar 90 odstotkov vasice je zasute ali uničene. To je ogromna katastrofa za vas Blatten," je dejal Stephane Ganzer, vodja tamkajšnje varnostne službe.

Kot smo poročali, se je z ledenika Birch sprožil večji plaz, ki je zajel vas Blatten, kjer živi okoli 300 ljudi. S preventivno evakuacijo so sier pričeli že prejšnji teden. Za pomoč pri evakuaciji in letalskem prevozu nujne pomoči so aktivirali tudi vojsko.

Del ledenika, ki se je odlomil, je sprožil plaz ledu, blata in kamenja. V dolino je zgrmela tako velika gmota, da so zaznali tudi tresenje tal z magnitudo 3,1.

Vasica leži v ozki dolini, obdana z visokimi hribi in gorami, zato je priljubljena tudi med turisti.

Vzrok za vse pogostejše plazove v švicarskih Alpah je taljenje ledu. V ledu so namreč ujete velike ploskve kamenja. Ko se led stali, se stabilnost pobočja zmanjša in lahko se sproži obsežen plaz.