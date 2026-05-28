Tujina

'Kar se je zares vrnilo na splet, je naša beda, ne svoboda'

Teheran, 28. 05. 2026 10.31 pred 2 urama 2 min branja 6

Avtor:
L.M.
Prizori iz Teherana po objavi premirja

Po 88 dneh digitalne izolacije je delna vrnitev interneta za mnoge Irance pomenila predvsem soočenje z izgubo. Umetniki, študenti, profesorji in aktivisti opisujejo, da jim omejena povezava ne omogoča normalnega dela ali komunikacije, temveč jih znova postavlja v položaj nadzora in negotovosti.

"Z možem sva zadrževala solze, nato pa jokala in si govorila, da je to le majhen okus veliko večje svobode po padcu tega režima, in resnično verjameva v to," je za The Guardian dejala 42-letna umetnica iz Teherana.

Oblasti so januarja uvedle internetno blokado kot odziv na vsedržavne protivladne proteste. Čeprav so kasneje obljubljale postopno normalizacijo, so povezavo večkrat znova prekinili, zlasti po začetku vojne med ZDA, Izraelom in Iranom. Večina prebivalstva je ostala odrezana od sveta, dostop pa je bil mogoč le prek dragih in nezanesljivih VPN-povezav ali satelitskega interneta.

Za mnoge je bil to prvi stik s spletom po več tednih. Fotografije pogrebov, žalovanja staršev in spomini na umrle protestnike so preplavili zaslone, kar je pri številnih sprožilo nov val bolečine.

Delna obnova interneta je vladnim podpornikom služila kot dokaz uspeha, a številni prebivalci to vidijo kot cinično gesto. Opozarjajo, da gre za selektivno in nadzorovano povezavo, namenjeno predvsem poslovnim sektorjem, medtem ko se hkrati krepi digitalni nadzor.

Pogreb ljudi, ki so umrli med napadi na Iran
Pogreb ljudi, ki so umrli med napadi na Iran
FOTO: AP

23-letna protestnica, ki so jo aretirali januarja, razlaga: "Nimajo razloga za odpiranje interneta, razen če je to način, da prebivalstvo premaknejo k 'internetnim profesionalcem' ali v predore, kjer nas lahko lažje spremljajo. Temu pravimo filternet. To ni znak svobode."

Tudi v iranski diaspori je vrnitev interneta sprožila mešana čustva. Veselje ob ponovni vzpostavitvi stikov se je prepletalo s strahom za tiste, ki še vedno molčijo, saj ni jasno, ali so brez povezave, zaprti ali mrtvi.

Mnogi Iranci so enotni, da vrnitev interneta ni prinesla svobode, temveč boleč opomnik na izgubljena življenja, uničena preživetja in porušeno zaupanje. Fotografinja iz Teherana je The Guardianu povedala, da ji je bilo "odvratno gledati praznovanja in aplavz" ter da je "resnično absurdno" spremljati, kako zahodni mediji delno obnovo interneta prikazujejo kot dosežek. Po njenem mnenju je internet osnovna pravica, ne pa nekaj, kar bi bilo treba slaviti kot uspeh oblasti.

Kot je med drugim zapisal eden od profesorjev iz Teherana: "Kar se je zares vrnilo na splet, je naša beda, ne svoboda."

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

dober dan
28. 05. 2026 12.56
iranci so jezni na svojo vlado ane? Ne na izraelce in američane...
peglezn
28. 05. 2026 12.49
Všeč mi je Iranski tip enakopravne družbe. Umre voditelj in prevzame njegov sin. Kot da bi se pri nas v Murglah učili...
Bolfenk2
28. 05. 2026 12.43
Država je bila napadena. Oni pa cvilijo, ker so bili brez interneta. Kaj bi radi da bi špijuni kar preko interneta izdajali vojaške položaje.
peglezn
28. 05. 2026 12.47
Ti si še Kardeljeva šola, a? Ko te napade zunanji sovrag, najprej obračunaj s svojim prebivalstvom. Tudi če te ne, je treba folk zatirat in ubijat, za vsak slučaj... lahko bi postali, ne vem, desničarji?
peglezn
28. 05. 2026 12.43
nova vlada se že pozna - zdaj lahko komentiramo članke o Iranu. Prej pa bog ne daj, da bi kaj rekel ćez naše (leve) brate v orožju, denarju in ideologijah, ki zatirajo narod.
Še89sekund
28. 05. 2026 12.21
ruska šola in ruski zgled...demokracija po rusko...
