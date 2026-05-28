'Kar se je zares vrnilo na splet, je naša beda, ne svoboda'

"Z možem sva zadrževala solze, nato pa jokala in si govorila, da je to le majhen okus veliko večje svobode po padcu tega režima, in resnično verjameva v to," je za The Guardian dejala 42-letna umetnica iz Teherana.

Oblasti so januarja uvedle internetno blokado kot odziv na vsedržavne protivladne proteste. Čeprav so kasneje obljubljale postopno normalizacijo, so povezavo večkrat znova prekinili, zlasti po začetku vojne med ZDA, Izraelom in Iranom. Večina prebivalstva je ostala odrezana od sveta, dostop pa je bil mogoč le prek dragih in nezanesljivih VPN-povezav ali satelitskega interneta.

Za mnoge je bil to prvi stik s spletom po več tednih. Fotografije pogrebov, žalovanja staršev in spomini na umrle protestnike so preplavili zaslone, kar je pri številnih sprožilo nov val bolečine.

Delna obnova interneta je vladnim podpornikom služila kot dokaz uspeha, a številni prebivalci to vidijo kot cinično gesto. Opozarjajo, da gre za selektivno in nadzorovano povezavo, namenjeno predvsem poslovnim sektorjem, medtem ko se hkrati krepi digitalni nadzor.