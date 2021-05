Karadžićeva hči: Oče živi v nezdravih in neciviliziranih razmerah

Sonja je poudarila, da ga družina ni videla že 15 mesecev in da so ga v Anglijo premestili, da bi ga še bolj ločili od družine, saj je to država, za katero je potreben vizum. "Fizično, finančno in postopkovno bomo zelo težko zaradi vizumov in imunizacije med pandemijo in tudi po njej šli tja in ga obiskali," je poudarja.

"Kar zadeva fizično stanje, je zapor, v katerem je nameščen, je nesprejemljivo," je povedala SRNA , za tiskovno agencijo s sedežem v Republiki srbski, srbski enklavi v Bosni. "Če k temu dodamo še dejstvo, da je v stavbi, polni rakotvornega azbesta, kar je po vsem svetu prepovedano, je jasno, v kakšnem stanju bo oče," je dejala in dodala: "Moj oče je v zelo neciviliziranem položaju in kar zadeva njegovo družino, je bil njegov premik na jug Anglije namenoma zadržan stran, zunaj pravil Resolucije Združenih narodov, ki jo je sprejel Varnostni svet."

Obsojeni vojni zločinec Radovan Karadžić naj bi iz Londona poklical hčer Sonjo Karadžić-Jovičevič in ji sporočil, da je bil premeščen v zapor na jugu Velike Britanije, 100 kilometrov od Southamptona, poroča The Telegraph . Sonja se je po tem, ko je z njim govorila po telefonu, pritožila nad razmerami v očetovem novem zaporu. Trdi namreč, da njen oče živi v nezdravih in "neciviliziranih" razmerah.

Dodala je, da so mu odvzeli tudi knjige in računalnik ter da bo tako "popolnoma odstranjen" iz njegovega jezika in kulture. Tiskovni predstavnik ministrstva za pravosodje je medtem zagotovil, da zapori v Združenem kraljestvu izpolnjujejo zdravstvene in varnostne standarde.

Karadžića so leta 2016 pred haaškim sodiščem obsodili na 40 let zaporne kazni, vendar pa je prizivni senat Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča (MICT) v Haagu je marca 2019 presodil je, da obsodba na 40 let zapora, ki so mu jo prisodili na prvi stopnji, ni bila zadostna. Karadžića so obsodili zaradi genocida več kot 8000 Bošnjakov v Srebrenici julija 1995 in večletnega obleganja Sarajeva, kjer je bilo ubitih več kot 10.000 ljudi. Oprostili pa so ga obtožbe zaradi genocida v sedmih občinah na zahodu BiH leta 1992. Kazen so mu povišal na dosmrtni zapor.

SodnicaCarmel Adjius, predsednica Mehanizma, je sredi maja zavrnila ugovor Karadžićeve obrambe proti odločitvi, da bo kazen prestal v Veliki Britaniji. Odvetniki nekdanjega predsednika Republike srbske so sicer trdili, da bi lahko bil Karadžić tarča napada drugih zapornikov in da bi ga lahko tam ogrožali muslimanski skrajneži. Kot primer so navedli napad na generala Vojske Republike srbske Radislava Krstića leta 2010, ko so mu v celici v britanskem zaporu Wakefield, kjer je prestajal kazen za vojne zločine in genocid v Srebrenici, trije muslimanski zaporniki prerezali grlo in iznakazili obraz. Po napadu je bil Krstić premeščen na Nizozemsko, nato pa v zapor na Poljskem.