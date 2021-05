Karadžić bo preostanek kazni prestal v britanskem zaporu

"Radovan Karadžićje eden od redkih ljudi, obsojen genocida. Odgovoren je za masakre moških, žensk in otrok v času srebreniškega genocida, prav tako pa je igral pomembno vlogo pri obleganju Sarajeva in neumornih napadih na civiliste," je dejal Dominic Raab.

"Ob tem moramo biti ponosni na dejstvo, da je Velika Britanija podpirala 30-letno prizadevanje za njegovo aretacijo, sojenje in obtožbo zaradi grozljivih zločinov," je dodal prvi mož britanske diplomacije.

Prizivni senat Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča (MICT) v Haagu je marca 2019 nekdanjemu predsedniku Republike srbske Radovanu Karadžiću kazen za genocid, zločine proti človečnosti in vojne zločine med vojno v BiH povišal na dosmrtni zapor. Presodil je, da obsodba na 40 let zapora, ki so mu jo prisodili na prvi stopnji, ni bila zadostna.

Karadžića so obsodili zaradi genocida več kot 8000 Bošnjakov v Srebrenici julija 1995 in večletnega obleganja Sarajeva, kjer je bilo ubitih več kot 10.000 ljudi. Oprostili pa so ga obtožbe zaradi genocida v sedmih občinah na zahodu BiH leta 1992.