Karantena na ladji Diamond Princess je povzročila še več okužb

Karantena, ki so jo za potnike in člane posadke na krovu križarke Diamond Princess v Jokohami uvedle japonske oblasti, je po ugotovitvah švedskih epidemiologov povzročila še več okužb z novim koronavirusom, ki bi se jim sicer dalo izogniti. Z Japonske se sicer vračata Slovenca, ki sta bila zaradi okužbe dva tedna v tamkajšnji bolnišnici.

Ladja za križarjenje Diamond Princess je bila več kot dva tedna zasidrana ob japonski obali v karanteni, na njej pa se je z novim koronavirusom okužilo več kot 600 ljudi, tudi dva Slovenca. Za karanteno, ki se je iztekla 19. februarja, so se odločili, ker se je na ladjo vkrcal z virusom okužen 80-letnik iz Hongkonga. Na ladji je prebil pet dni.

Po ugotovitvah epidemiologov s švedske univerze Umea je bila stopnja okužb na krovu ladje približno štirikrat višja kot tista, ki smo ji bili priča na kopnem na najbolj okuženih območjih Kitajske. Če bi Japonska že po prihodu v pristanišče s krova spustila vseh 3700 potnikov in članov posadke, se z novim koronavirusom ne bi okužilo toliko ljudi, je skupaj s kolegi ugotovil profesor epidemiologije Joacim Rocklov v študiji, objavljeni v reviji Journal of Travel Medicine. Možen razlog za izjemno močno širjenje virusa na krovu ladje je bila po mnenju raziskovalcev velika prostorska bližina potnikov. Do odprave karantene so okužbo dokazali pri več kot 600 potnikih, naknadno pa se je število povečalo na več kot 700, saj so okužbe po povratku v domovino odkrili pri številnih potnikih. Okužba je bila doslej usodna za šest ljudi z ladje. "Če bi ladjo takoj po prihodu v Jokohamo evakuirali in bi za okužene potnike in morebitne druge poskrbeli na območju tveganja, bi se stvari odvile precej drugače," so zapisali raziskovalci. Po njihovem izračunu bi se tako okužilo zgolj okrog 70 potnikov.

Karantena na križarki po ugotovitvah epidemiologov ni bila dobra ideja. FOTO: Dreamstime

Da karantena ni bila idealna, je nedavno priznal tudi japonski strokovnjak za nalezljive bolezni Norio Ohmagari, ki svetuje japonski vladi. Akot je dejal, se je vlada soočala s težko situacijo, saj so imeli omejene kapacitete za karanteno na kopnem in so bili pod pritiskom, da ljudi s krova ne dajo še skozi dodatno obdobje karantene. Slovenca se po karanteni v bolnišnici vračata domov Na krovu ladje je bilo tudi šest Slovencev, od katerih so bili štirje na testiranjih negativni in so že doma. Pri preostalih dveh pa so okužbo z novim koronavirusom potrdili in so ju namestili v karanteno v bolnišnici na Japonskem, od koder se vračata. Ob njuni vrnitvi bodo ob 14. uri izjavo dali tudi na Ministrstvu za zdravje.

