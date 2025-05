Kardinal razkril, kako je bilo biti del konklava

Biti izoliran od sveta med konklavom v času izbiranja novega papeža je bilo izjemno mirno in to je bila čudovita izkušnja, je povedal kardinal Vincent Nichols, voditelj rimskokatoliške cerkve v Angliji in Walesu. Bil je eden od 133 kardinalov, ki so bili zaprti v Sikstinski kapeli, dokler v četrtek niso izvolili papeža Leona XIV. Povedal je tudi, zakaj so potrebovali tako malo časa za odločitev.

Kardinal Vincent Nichols je v pogovoru za BBC razkril, da nihče na tem izjemno tajnem sestankovanju znotraj Sikstinske kapele ni govoril, za koga naj kdo voli ali za koga ne, med kardinali pa ni bilo "nobene jeze" ali "politikantstva". "To je bil veliko bolj umirjen proces in ugotovil sem, da je to pravzaprav precej čudovita izkušnja," je dodal. Konklavi v Sikstinski kapeli potekajo že od 15. stoletja. To je čas, ko kardinali ne smejo imeti nobene komunikacije z zunanjim svetom, dokler ne izvolijo novega papeža.

Kardinal Vincent Nichols je pojasnil, kako je bilo sodelovati v nedavnem konklavu. FOTO: AP icon-expand

Kardinal Nichols je povedal, da je – ko so mu vzeli mobilni telefon – ugotovil, da ima kar naenkrat več časa za molitev, premislek in umiritev, namesto da bi bil nenehno vznemirjen zaradi sporočil, ki bi prihajala na njegov telefon. "Moja izkušnja teh zadnjih nekaj dni je bila, da sem se naučil malo potrpežljivosti, da sem šel korak za korakom. To je bila umirjenost," je nadaljeval in dodal, da so bili vsi, s katerimi je govoril, "mirni in so samo želeli narediti dobro delo". Kardinal Nichols je bil sicer z 79 leti eden najstarejših kardinalov v konklavu, saj morajo biti ti mlajši od 80 let, da lahko volijo. Časovni razpored tega, kako dolgo traja konklave, ni določen, prejšnja dva v letih 2005 in 2013 sta trajala dva dni. Konklave, na katerem so izvolili papeža Leona XIV., je trajal le en dan.

"Mislim, da je bil kratek konklave deloma zato, ker nam je papež Frančišek zapustil dobro dediščino. Zapustil je kolegij kardinalov, ki so bili predani, ki so imeli željo, da bi bila cerkev bolj misijonarska, in to nas je pravzaprav zelo, zelo enostavno pripeljalo do odločitve, ki smo jo sprejeli," je še dejal.

Odločitev je bila po njegovih besedah zelo lahka zaradi zapuščine papeža Frančiška. FOTO: AP icon-expand

Po njegovih besedah je novi papež zelo odločen na "tih način". Videl ga je "sprejemati odločitve, ki ljudi razočarajo, a jih ne uničijo". "Dobra stvar pri papežu je, da ti zna reči 'ne', ko misli, da nekaj ni v redu, in te nato objame, da ne odideš užaljen. Mislim, da ima to sposobnost, da naredi obe stvari, kar je zelo pomembno."