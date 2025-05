Telefoni v Vatikanu bodo 'mrtvi': v času konklava ne bo signala

Vatikan bo v času konklava na ozemlju mestne državice prekinil telefonski signal, vendar pa prekinitev ne bo zajemala Trga svetega Petra, kjer bodo poleg množice vernikov na beli dim čakali tudi novinarji z vsega sveta.

Prekinitev se bo začela v sredo ob 15. uri trajala pa bo do razglasitve novega papeža. Kardinali, ki sodelujejo na konklavu, morajo namreč biti "pod ključem" – od tod tudi ime – oziroma povsem odrezani od sveta. Svoje telefone in druge elektronske naprave bodo sicer predali, a se je Vatikan odločil še za dodaten, "varnostni" ukrep.

Pravico, da volijo novega papeža, imajo kardinali, ki so bili ob smrti papeža mlajši od 80 let. Tokrat jih je 135, a so pred dnevi iz Vatikana sporočili, da se konklava zaradi bolezni dva ne bosta udeležila. Njunih imen niso sporočili.

To je doslej največja in najbolj mednarodna skupina kardinalov elektorjev, saj prihajajo iz 71 držav z vseh koncev sveta. Okoli 80 odstotkov jih je imenoval Frančišek, so pa relativno mladi in bo to zanje prvi konklave.

Prvič se bodo v Sikstinski kapeli zbrali v sredo popoldne in pod freskami renesančnega umetnika Michelangela izbirali novega papeža. Praviloma ga izberejo iz vrst kardinalov, so bili pa v zgodovini tudi papeži, ki niso bili niti duhovniki.

Prvo glasovanje bodo kardinali lahko opravili že v sredo, nato pa vsak dan štiri. Kandidat mora zbrati najmanj dvotretjinsko večino, kar za tokratne volitve pomeni 89 glasov.

Glasovanje lahko traja tudi več dni, v tem času pa kardinali elektorji nimajo stika z zunanjim svetom. Pod prisego so tudi zavezani molčečnosti. Javnost z odločitvijo seznanijo s požigom glasovalnih lističev. Če se iz dimnika Sikstinske kapele pokadi črn dim, novi papež ni bil izvoljen, če je bel, pa so ga izvolili. Izvolitev pospremi tudi zvonjenje.

Argentinec Frančišek, ki je bil prvi papež iz Latinske Amerike, je Cerkev vodil 12 let. Umrl je 21. aprila v starosti 88 let.