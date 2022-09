Karel III. bo razglašen za kralja

Princ Charles je sicer kralj postal v četrtek po smrti matere, kraljice Elizabete II ., in si nadel ime Karel III. , danes ga bodo potrdili, okronan pa bo jutri. Na srečanju bo novi kralj zaprisegel svojemu narodu, razglasil protestantsko vero in škotski cerkvi obljubil zaščito. Ob tem bo uradno razglasil smrt kraljice Elizabete. Srečanje bo prvič v zgodovini predvajano po televiziji.

V palači svetega Jakoba, kjer se bo svet sestal, se bo srečalo 200 najvišjih ministrov in 14 diplomatov iz držav Commonwealtha. "Naša naloga je proglasitev novega kralja. Srečali se bomo, preden bo v palačo prišel kralj Karel III., da se odločimo, da bo novi monarh, nato pa pride in ga razglasimo," je povedala voditeljica spodnjega doma parlamenta Harriet Harman. To bo tudi prvo uradno srečanje t. i. 'tajnega sveta'.

Po seji bodo na balkonu palače svetega Jakoba slovesno prebrali razglas o tem, da je Karel III. nov britanski kralj. Kasneje bodo razglas prebrali še v londonskem Cityju, v nedeljo opoldne pa še na Škotskem, Severnem Irskem in v Walesu. Pred obstojem družbenih omrežij je bilo branje razglasa prvi uradni dogodek, kjer so proglasili smrt kralja oziroma kraljice ter napovedali novega monarha.

Z zaobljubo narodu bodo zastave, spuščene v znak žalovanja za kraljico, znova dvignili na vrh drogov, v nedeljo pa jih bodo nato vse do konca nacionalnega obdobja žalovanja znova spustili do polovice.