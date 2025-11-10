V mednarodnih vodah ZDA brez predloženih dokazov ubile še šest ljudi

Ameriška vojska je v mednarodnih vodah na vzhodu Tihega oceana razstrelila še dve plovili, za kateri - znova brez predloženih dokazov - trdijo, da sta prevažali mamila. Ob tem so ubili šest ljudi, je sporočil ameriški minister za obrambo Pete Hegseth, ki je objavi na družbenih omrežjih priložil tudi posnetka napadov. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je opozoril, da gre za kršitev mednarodnega prava in poudaril, da je treba raziskati, ali gre za zunajsodne poboje.

Vojska je v nedeljskih napadih ubila skupno šest oseb, po tri na vsakem čolnu, je navedel Pete Hegseth. "Pod predsednikom Trumpom varujemo domovino in ubijamo te kartelne teroriste, ki želijo škodovati naši državi in njenemu ljudstvu," je na omrežju X zapisal ameriški obrambni minister, ki pa ni razkril, katerim kriminalnim združbam naj bi pripadali ubiti.

Zapisal je le, da so ameriški obveščevalni podatki pokazali, da sta bili obe plovili povezani s tihotapljenjem mamil in da sta pluli po znani tranzitni poti za trgovino z mamili v vzhodnem Pacifiku.

Pete Hegseth FOTO: AP icon-expand

Kot pri predhodnih napadih na plovila, ki naj bi prevažala droge, ameriške oblasti niso objavile podatkov o identiteti ubitih, niti niso podale dokazov, da so ti resnično tihotapili droge oz. da so predstavljali grožnjo ZDA.

Komisija ZN: Treba je raziskati, ali gre za zunajsodne poboje

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je Washington danes pozval, naj razišče zakonitost napadov na plovila, s katerimi naj bi karteli domnevno prevažali drogo. "Iz tega, kar vemo, ti primeri kršijo mednarodno pravo s področja človekovih pravic," je dejal v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP. Na vprašanje, ali gre pri tovrstnih napadih za izvensodne poboje, je Türk odgovoril: "Natanko to je treba ugotoviti in raziskati." Po njegovih besedah bi morale sicer ZDA ukrepe v okviru boja proti drogam izvajati kot kazenski pregon. Vztrajal je, da bi morala biti v takšnih primerih uporaba smrtonosne sile zelo omejena. Po podatkih omenjene tiskovne agencije je ameriška vojska v okviru kontroverzne vojaške kampanje proti drogam v Karibih in Pacifiku od septembra ubila že 76 ljudi.

V Evropi se plovilo z mamili zaseže, posadka se aretira

Mamila iz Južne Amerike pot do končnih kupcev sicer iščejo v vse smeri sveta, tako nad gladino kot pod njo. Po velikem uspehu konec leta 2019, ko so ob obali španske Galicije prvič odkrili 'narko' podmornico, tovrstna plovila EU redno zasega.

'Ujete' podmornice so sicer le ene izmed mnogih, ki se z milijonskim tovorom odpravljajo na dolgo pot čez Atlantski ocean. Večina jih kljub povečanemu nadzoru varnostnih organov še vedno uspešno konča misijo. Trgovina s prepovedanimi drogami je po koncu pandemije covida-19 zacvetela, Združeni narodi pa opozarjajo na rekordno povečanje proizvodnje kokaina.