Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V mednarodnih vodah ZDA brez predloženih dokazov ubile še šest ljudi

Washington, 10. 11. 2025 16.33 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , T.H.
Komentarji
28

Ameriška vojska je v mednarodnih vodah na vzhodu Tihega oceana razstrelila še dve plovili, za kateri - znova brez predloženih dokazov - trdijo, da sta prevažali mamila. Ob tem so ubili šest ljudi, je sporočil ameriški minister za obrambo Pete Hegseth, ki je objavi na družbenih omrežjih priložil tudi posnetka napadov. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je opozoril, da gre za kršitev mednarodnega prava in poudaril, da je treba raziskati, ali gre za zunajsodne poboje.

Vojska je v nedeljskih napadih ubila skupno šest oseb, po tri na vsakem čolnu, je navedel Pete Hegseth.

"Pod predsednikom Trumpom varujemo domovino in ubijamo te kartelne teroriste, ki želijo škodovati naši državi in njenemu ljudstvu," je na omrežju X zapisal ameriški obrambni minister, ki pa ni razkril, katerim kriminalnim združbam naj bi pripadali ubiti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zapisal je le, da so ameriški obveščevalni podatki pokazali, da sta bili obe plovili povezani s tihotapljenjem mamil in da sta pluli po znani tranzitni poti za trgovino z mamili v vzhodnem Pacifiku.

Pete Hegseth
Pete Hegseth FOTO: AP

Kot pri predhodnih napadih na plovila, ki naj bi prevažala droge, ameriške oblasti niso objavile podatkov o identiteti ubitih, niti niso podale dokazov, da so ti resnično tihotapili droge oz. da so predstavljali grožnjo ZDA.

Komisija ZN: Treba je raziskati, ali gre za zunajsodne poboje

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je Washington danes pozval, naj razišče zakonitost napadov na plovila, s katerimi naj bi karteli domnevno prevažali drogo. "Iz tega, kar vemo, ti primeri kršijo mednarodno pravo s področja človekovih pravic," je dejal v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP.

Na vprašanje, ali gre pri tovrstnih napadih za izvensodne poboje, je Türk odgovoril: "Natanko to je treba ugotoviti in raziskati."

Po njegovih besedah bi morale sicer ZDA ukrepe v okviru boja proti drogam izvajati kot kazenski pregon. Vztrajal je, da bi morala biti v takšnih primerih uporaba smrtonosne sile zelo omejena.

Po podatkih omenjene tiskovne agencije je ameriška vojska v okviru kontroverzne vojaške kampanje proti drogam v Karibih in Pacifiku od septembra ubila že 76 ljudi.

V Evropi se plovilo z mamili zaseže, posadka se aretira

Mamila iz Južne Amerike pot do končnih kupcev sicer iščejo v vse smeri sveta, tako nad gladino kot pod njo. Po velikem uspehu konec leta 2019, ko so ob obali španske Galicije prvič odkrili 'narko' podmornico, tovrstna plovila EU redno zasega. 

Preberi še Doma izdelali podmornico, da bi z njo tihotapili droge

'Ujete' podmornice so sicer le ene izmed mnogih, ki se z milijonskim tovorom odpravljajo na dolgo pot čez Atlantski ocean. Večina jih kljub povečanemu nadzoru varnostnih organov še vedno uspešno konča misijo. Trgovina s prepovedanimi drogami je po koncu pandemije covida-19 zacvetela, Združeni narodi pa opozarjajo na rekordno povečanje proizvodnje kokaina.

Preberi še Doma izdelane 'narko' podmornice v Evropo tihotapijo na tone kokaina

Pred dnevi smo poročali, da so portugalske oblasti sredi Atlantika med potjo v Evropo prestregle podmornico za prevoz drog, na kateri so mamila dejansko bila. Podmornica je prevažala več kot 1,7 tone kokaina. Na njej je bila štiričlanska posadka iz Južne Amerike, ki so jo aretirali. Dva Ekvadorca, Venezuelec in Kolumbijec so bili pridržani v priporu, potem ko so jih privedli pred sodišče na Azorih.

Vodja portugalske policijske enote za boj proti drogam je dejal, da so takšni incidenti "ponavljajoča se situacija v zadnjih letih". Marca letos so pred Lizbono zasegli podobno plovilo, ki je prevažalo 6,5 tone kokaina.

karibi pacifik ladja čoln mamila ZDA ubiti
Naslednji članek

Glavoboli, kašelj, zamegljen vid: strupen zrak na ulice pognal protestnike

Naslednji članek

V bližini postaje podzemne železnice odjeknila eksplozija, več mrtvih

SORODNI ČLANKI

ZDA napadle še en čoln v Karibih: v boju proti drogam ubile že 70 ljudi

V Karibskem morju razstrelili nov čoln in ubili tri 'narkoteroriste'

ZDA izvedle nove smrtonosne napade na čolne, ki naj bi prevažali mamila

Tihotapljenje mamil? Ameriška vojska nad domnevne 'narkokartele' v Tihem oceanu

CIA dobila Trumpovo pooblastilo za izvajanje tajnih operacij v Venezueli

ZDA na morju ob Venezueli napadle še eno ladjo: ubitih šest ljudi

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (28)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tech
10. 11. 2025 17.25
Takim bi rekli teroristi.
ODGOVORI
0 0
bb5a
10. 11. 2025 17.22
+2
Ja ta poštenim je verjetno jasno, da se v teh časih ne vozjo po teh koncih s čolni in podmornicami... sicer pa se bodo že zmenl med sabo, kaj nas to briga.
ODGOVORI
2 0
ivan z Doba
10. 11. 2025 17.22
-1
ZDA so svetovni državni terorist No.1!
ODGOVORI
1 2
fljfo
10. 11. 2025 17.24
+1
ZDa, Rusija in Izrael
ODGOVORI
1 0
suleol
10. 11. 2025 17.21
+1
ceneje pa hitreje je razstrelit pa konec, tko joh morjo na obalo spravt, vozit po sodiscih futrat 15let in potem spet isto delajo tko da sam naprej
ODGOVORI
1 0
suleol
10. 11. 2025 17.19
+0
kaj pa krsitev ko ljudje hodijo drogirani okol
ODGOVORI
1 1
Odisej25
10. 11. 2025 17.16
+2
Noam Chomsky je pred 25 leti jasno povedal: ZDA so največja teroristična država na svetu. So največji kršitelj mednarodnih pogodb, mednarodnega prava, resolucij OZN in vseh sporazumov. To imajo zapisano v genih. Med letoma 1778 in 1871 je ZDA podpisale več kot 500 pogodb z različnimi plemeni. Od tega jih je Kongres ratificiral okoli 374. Zelo težko je najti eno samo, ki je bila v celoti in dolgoročno spoštovana s strani ZDA. Kršitve so bile pravilo, ne izjema.
ODGOVORI
5 3
Odisej25
10. 11. 2025 17.26
V aktualnem desetletju so ZDA enostransko prekinile več sporazumov, Najbolj znan je Pariški in Iranski sporazum o nadzoru jedrskega razvoja. So pa ZDA enostransko prekinile več sporazumov tudi z Rusijo, ki so bili zelo pomembni. Med njimi Sporazum o omejevanju ABM orožjem Sporazum o odprtem nebu, pomorski sporazum o odprtem morjiu in še nekaj manj pomembnih. Obljube ZDA pa so vedno bile samo pravljica. ZDA so doaj svečano in trdno obljubile, da se NATO ne bo širil na Vzhod in do danes se je najmanj 4 krat širil. Sicer pa so ZDA zrušile mnogo legitimno izvoljenih vlad. Robert Kennedy je jasno povedal da od leta 1950 - 2010 so ZDA zrušile vsaj 60 vlad in tudi naročile ubojo raznih politikov. vse te akcije je dodobra popisal ZDA zgodovinar in publicist William Blum v knjigi ''Killing Hope''
ODGOVORI
0 0
Kviz
10. 11. 2025 17.14
Verjetno je bila pošiljka namenjena Hegsethu.
ODGOVORI
0 0
Artechh
10. 11. 2025 17.14
+2
Odlično. A sedaj naj bi jokali za tihotapci tudi?
ODGOVORI
3 1
mito24
10. 11. 2025 17.13
+2
ponovno na tapeti opevane človekove pravice ampak za kriminalce
ODGOVORI
3 1
Justice4all
10. 11. 2025 17.10
+1
Gre za boj med karteli z sodelovanjem CIE katera pobija nasprotne kartele,kateri imejo monopol z prevozi s plovili.Medtem pa polni šleperji neovirano iz Mehike v USA
ODGOVORI
2 1
Artechh
10. 11. 2025 17.15
+0
Točno veš kaj cia dela Ane? Majstr kere gostilne si?
ODGOVORI
2 2
ho?emVšolo
10. 11. 2025 17.03
+5
Bolje raztreliti. Le kdo ima dolge čolne z ogromnimi izvenkrmnimi motorji.
ODGOVORI
5 0
CelyCely
10. 11. 2025 17.02
+5
Uporabniki se tresejo za svoje dobavitelje, druge razlage za to cviljenje ne vidim.
ODGOVORI
5 0
Tvojamat420
10. 11. 2025 17.26
Ne vidis ker si ovcka. Predlozili niso dokazov. Ce pridem do tebe domov in te ustrelim ob trditvi da si narko terorist brez dokazov. Ali se tvoja mati trese ker je zmankalo robe al je razlog drug? Nisem vedel da imas doma odvisnike
ODGOVORI
0 0
vicente
10. 11. 2025 17.01
+2
so bili tam kjer ne bi smeli in v ameriki je to zadosti velik dokaz
ODGOVORI
3 1
Influencer
10. 11. 2025 16.56
+5
mogoče ni najbolj primeren način a je zagotovo najbolj učinkovit! zato je pa evropa na nivoju wc skoljke
ODGOVORI
6 1
lokson
10. 11. 2025 16.55
+3
Če bi to storil Biden, bi pa brali, kako so ZDA zadale pomemben udarec narko kartelom in poudarili pomembnost skupnega boja proti mamilom. Za posrat.
ODGOVORI
7 4
Omizje
10. 11. 2025 16.53
-2
ne bote naivni kardele niso pristale na dvig procentov ki jih pobira zda
ODGOVORI
3 5
Buci in Bobo
10. 11. 2025 16.51
+1
Počakati bi morali, da čoln pristane in da izkrcajo robo. In potem užgat po njih.
ODGOVORI
1 0
komarec
10. 11. 2025 16.49
+2
Vse delajo v imenu boga. Kje je primc, kje je škof zore, kje je grims, ki so jim življenja najsvetejša stvar, kje je njihova krščanska kultura?
ODGOVORI
8 6
medusa
10. 11. 2025 16.48
+2
Seveda se v EU zaseze in posadko izpusti.Zato pa je en kup droge v fekalnih vodah...Smrk smrk in pufpuf vsi pr skled...
ODGOVORI
6 4
Buča hokaido
10. 11. 2025 17.10
-1
Zdaj je pa kup droge v morju in potuje po vseh oceanih.
ODGOVORI
0 1
Borec21
10. 11. 2025 16.47
+1
Ni migrantov ni tihotapcev v enem letu bo očistu zda sam gasa
ODGOVORI
6 5
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330