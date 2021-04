Karibski otok prekrit s pepelom, prebivalci ostali brez elektrike in pitne vode

Vulkan na majhni otoški državi v Karibskem morju je še vedno aktiven. Nemo, organizacija za upravljanje izrednih razmer na otoku St. Vincent je sporočila, da je zaradi ponovnega "eksplozivnega dogodka" na vulkanu prišlo do izpada električne energije in pomanjkanja pitne vode. Večina države je takorekoč prekrita s pepelom.

Po podatkih Centra za seizmološke raziskave Univerze v Trinidadu in Tobagu bi lahko odlaganje pepela zaradi aktivnosti vulkan La Soufriere trajalo dneve in tedne. Bel prah je prekril stavbe in ceste po otoku, vključno s tistimi v prestolnici Kingstown. Pri Nemu pozivajo državljanje, naj se izogibajo cestam, ki so zaradi prahu postale izredno nevarne. Uradniki so prebivalce otoka, teh je približno 110.000, opozorili, naj ostanejo v svojih domovih. Tistim, ki imajo težave z dihali pa svetovali, naj bodo še posebej previdni.

"Vsi bodite previdni. Prekriti smo s pepelom, v zraku prevladuje močan vonj po žveplu. Prosimo vas, da upoštevate vse potrebne varnostne ukrepe," so sporočili iz Nema. Tudi premier Ralph Gonsalvesje dejal, da večina otočanov nima dostopa do vode in da je zračni promet onemogočen zaradi dima in saj, ki krožijo v ozračju. Gonsalves je še dejal, da na tisoče ljudi od petka spi v zavetiščih. "Pred nami je velik izziv," je premier dejal premier. La Soufriere je izbruhnil v petek zjutraj, osem kilometrov v zrak se je dvignil gost oblak dima, od takrat pa pepel prekriva celoten otok. V soboto se je že več kot 3200 ljudi zateklo v sprejemne centre, ki so jih uredili v šolah in cerkvah. Vulkan je izbruhnil prvič po letu 1979, največji in najbolj uničujoč izbruh so zabeležili leta 1902, ko je umrlo več kot tisoč ljudi. Na otok so se napotile tudi obrambne sile iz Barbadosa, ki pomagajo pri razdeljevanju humanitarne pomoči.

Vodja zdravstvenega sistema na Barbadosu Kenneth George je tudi prebivalcem te države svetoval, naj ostanejo v svojih domovih. Prebivalci otoka St. Lucia, ki se nahaja 75 kilometrov severno od St. Vincenta, so na družbenih omrežjih objavljali fotografije vulkanskega pepela, ki so pokrivale tudi njihove domove in vozila. Druge države iz karibskega otočja, vključno z Antigvo in Gvajano so ponudile humanitarno pomoč prizadetim in dejali, da bodo sprejelo vse tiste, ki se zaradi posledic izbruha La Soufrierja ne bodo mogli vrniti v normalno življenje.