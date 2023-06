Karl III. z družino si še naprej prizadeva za utrditev priljubljenosti monarhije

Medtem ko govorice, da zakon med Meghan in Harryjem škriplje, ne pojenjajo, pa se zdi, da gre kraljevi družini na Otoku precej dobro. Predvsem bodoča kraljica Kate blesti, kjer koli se pojavi. Z rdečim klobukom ali na resni partiji tenisa z legendarnim Rogerjem Federerjem. Tako imenovani "zaposleni" člani kraljeve družine, vključno s Karlom III., delajo več, kot so kdaj koli prej - torej kralj in kraljica, pa William in Kate, ter kraljev mlajši brat Edward in njegova žena Sophie, ki sta po odcepitvi Harryja in Meghan zasedla njuni vlogi.