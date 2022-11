Karlovški policisti testirali kolege: trije pijani, eden pod vplivom drog

Med nenapovedanim nadzorom so pri treh policistih odkrili prisotnost alkohola v organizmu, pri enem pa prisotnost drog, so sporočili s karlovške policije.

Eden od kršiteljev je sindikalni zaupnik policijskega sindikata, o čemer je bil obveščen tudi predsednik sindikata.

"Zaradi suma storitve hujše kršitve uradne dolžnosti bomo zoper policiste v skladu z Zakonom o policiji izvedli nadaljnje postopke ter podali predlog za uvedbo disciplinskega postopka," so zapisali na policiji. Kot so še dodali, so policista, ki je bil pozitiven na testu na droge, do zaključka postopka suspendirali.