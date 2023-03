Karner pred ameriško sodišče?

Mihael Karner, ki ga Američani zaradi obtožb o trgovini s prepovedanimi anaboličnimi steroidi in pranju denarja že dolga leta lovijo s tiralico in mu v ZDA grozi do 40 let zapora, si danes prizadeva, da bi se pogodil z ameriškim tožilstvom. Kot pravi, gre za zadeve, ki so se dogajale pred 20 leti, poleg tega ne gre za umor ali kaj podobnega, ampak za tablete za mišice. Ne izključuje možnosti, da bi šel tudi pred ameriško sodišče. Medtem se v Ljubljani loteva ambicioznega gradbenega načrta, in sicer gradnje Urbane oaze, ene najbolj modernih stanovanjskih sosesk pri nas.

Mihael Karner in njegova žena sta bila decembra 2011 v vili v avstrijskem smučarskem središču Bad Kleinkircheim, ko so ju presenetili avstrijski specialci in ju aretirali. Večkrat je kazalo, da ju bodo Avstrijci izročili ZDA, a je ustavno sodišče leta 2012 njuno izročitev ustavilo. Po plačilu milijon in 250.000 evrov varščine sta bila izpuščena iz pripora v Celovcu. icon-expand Mihael Karner FOTO: Kanal A Karner, ki od takrat živi v Sloveniji, saj naša država slovenskih državljanov ne izroča ZDA, se danes ukvarja z gradbeništvom. Na zemljišču na Viču namerava še z dvema investitorjema v naslednjih treh letih zgraditi moderno stanovanjsko sosesko s 157 stanovanji. Ena od posebnosti delno ograjene soseske Urbana oaza bodo skupni prostori. Lastnik stanovanja bo hkrati solastnik fitnesa, wellnessa s savno in ogrevanim bazenom, vinoteke in biotopa. Cena stanovanj še ni določena, pravi Karner, bo pa od 5000 evrov na kvadratni meter navzgor, v najdražjih stanovanjih do milijon evrov. Zanimanja je po njegovih besedah že kar nekaj."Veliko je takih podjetnikov, ki niso iz Ljubljane, bi pa želeli stanovanje kupiti za svoje otroke, ki bodo študirali, ali pa bi ga imeli kot vikend." Računa, da bodo gradbeno dovoljenje dobili še letos. Več o tem projektu, Karnerjevih preteklih poslih s steroidi in dogovarjanju z Američani nocoj v oddaji Preverjeno.