Karneval v Benetkah: za galo večerjo v kostumih do 5000 evrov

Smo sredi pustnega časa, časa karnevalov. In eden najrazkošnejših in za obiskovalce nepozabnih je zagotovo karneval v Benetkah. Vrhunec karnevala predstavlja Dožev ples, ki že 30 let v eno od beneških palač iz 16. stoletja privablja goste z vsega sveta, ki se želijo odeti v osupljive kostume in uživati v vrhunski zabavi. Za noč razkošne fantazije z gala večerjo in različnimi predstavami, glasbo in plesom je treba odšteti od 800 do 5000 evrov. Kostumi v ceno niso všteti.