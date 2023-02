V vsej svoji barvitosti in veličini se je začel svetovno znani Beneški pustni karneval. Je eden največjih in najpomembnejših na svetu, ob bok se postavlja karnevalu v Riu de Janeiru in Mardi Grasu v New Orleansu. Za dolgo, tisočletno tradicijo pa se skriva marsikaj: od skrivnostnega sveta na tisoče vrst mask, ki so se spreminjale skozi čas in ga definirale po svoje, do razuzdanih zabav in dobičkonosnega posla.