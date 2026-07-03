Karoline Leavitt o 'leni' generaciji Z: Pošljite jih na Kubo ali v Iran

Ostra kritika generaciji Z iz ust ene izmed njih. 27-letna tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je v intervjuju za ameriško televizijo Fox News le dva meseca po rojstvu svojega drugega otroka dejala, da je bila njena generacija vzgojena "s srebrnimi žlicami".

"Nekateri od teh otrok niso še nikoli imeli prave službe, zdaj pa se pritožujejo, da so stvari drage. A stvari so drage, ko nimaš prave službe," je dejala ter ocenila, da gre za generacijo, ki si želi imeti vse, a za to ničesar narediti.

"To niso vrednote, na katerih je bila zgrajena ta država. Zgrajena je bila na meritokraciji in trdem delu, zavihanih rokavih in doseganju ameriških sanj. Te vrednote moramo zaščititi z vsem, kar imamo," je dejala.

Po njenem mnenju je domnevno pomanjkanje teh vrednot posledica "lenobe" in "liberalne indoktrinacije". "Pošljite jih na Kubo. Pošljite jih v Iran. Želeli se bodo hitro vrniti," je še zaključila Leavittova.