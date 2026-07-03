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Karoline Leavitt o 'leni' generaciji Z: Pošljite jih na Kubo ali v Iran

Washington, 03. 07. 2026 17.37 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Karoline Leavitt na Air Force One

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je že takoj po vrnitvi s porodniškega dopusta sprožila "vojno" z generacijo Z. 27-letnica je svoje rojake označila za razvajene lenuhe, ki da ne razumejo ameriških vrednot. "Pošljite jih na Kubo. Pošljite jih v Iran. Želeli se bodo hitro vrniti," je še dejala.

Ostra kritika generaciji Z iz ust ene izmed njih. 27-letna tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je v intervjuju za ameriško televizijo Fox News le dva meseca po rojstvu svojega drugega otroka dejala, da je bila njena generacija vzgojena "s srebrnimi žlicami".

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"Nekateri od teh otrok niso še nikoli imeli prave službe, zdaj pa se pritožujejo, da so stvari drage. A stvari so drage, ko nimaš prave službe," je dejala ter ocenila, da gre za generacijo, ki si želi imeti vse, a za to ničesar narediti.

"To niso vrednote, na katerih je bila zgrajena ta država. Zgrajena je bila na meritokraciji in trdem delu, zavihanih rokavih in doseganju ameriških sanj. Te vrednote moramo zaščititi z vsem, kar imamo," je dejala.

Po njenem mnenju je domnevno pomanjkanje teh vrednot posledica "lenobe" in "liberalne indoktrinacije". "Pošljite jih na Kubo. Pošljite jih v Iran. Želeli se bodo hitro vrniti," je še zaključila Leavittova.

Karoline Leavitt na Air Force One
Karoline Leavitt na Air Force One
FOTO: Profimedia

Njena kritika generaciji Z se je zgodila po tem, ko je tiskovna predstavnica na spletu delila fotografije, med katerimi je tudi fotografija s Trumpovega novega letala Air Force One. A pozorni uporabniki so kmalu opazili, da Leavittova pozira pred knjižno polico, na kateri so, kot kaže, postavljene lažne knjige.

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Eden od uporabnikov družbenega omrežja X je ob tem zapisal: "Seveda ima letalo, polno ljudi, ki še nikoli niso prebrali knjige, knjižno polico s ponarejenimi knjigami z naslovi, kot je 'Knjižnica'." Spet drugi je dejal, da je to "popolna predstavitev Trumpove administracije – vse skupaj je le šov brez vsebine".

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