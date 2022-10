Kartel vdrl v mestno hišo v Mehiki in v pokolu ubil tudi župana

Pripadniki kriminalne združbe Los Tequileros so vdrli v mestno hišo in ustrelili župana majhnega mesta na zahodu Mehike in najmanj 17 drugih ljudi, med katerimi so bili tudi policisti in uslužbenci mestnega sveta. Pripadniki kartela so na njegovem domu umorili tudi županovega očeta.

Policija je sporočila, da so oboroženci v sredo ob 19. uri po srednjeevropskem času vdrli v mestno hišo v mestu San Miguel Totolapan. Po spletu so zaokrožile fotografije, na katerih lahko vidimo stavbo, ki je posejana s strelskimi luknjami. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Stranka župana Conrada Mendoze Almeda je obsodila strahopeten umor in zahtevala pravico, za napad pa je bila obtožena kriminalna združba Los Tequileros, poroča BBC. V pokolu so bili ubiti tako policisti kot uslužbenci mestnega sveta, po družbenih omrežjih pa so se razširile nazorne slike okrvavljenih trupel, ki ležijo na tleh. Oče Mendoze Almeda, nekdanji župan Juan Mendoza Acosta, je bil, preden se je napad preselil v mestno hišo, prav tako ubit na svojem domu. Blokirali avtocesto v zvezni državi Guerrero Pripadniki kriminalne združbe so tudi blokirali avtocesto v zvezni državi Guerrero, v mestu San Miguel Totolapan, saj so želeli varnostnim silam preprečiti vstop v mesto. San Miguel Totolapan leži v osrčju regije Tierra Caliente, zahodnega dela Mehike, ki ga nadzorujejo narkokarteli. Ministrstvo za obrambo je sporočilo, da je na območje poslalo enote vojske in mornarice, da bi našle strelce. Guvernerka Guerrera Evelyn Salgado Pineda je na Twitterju sporočila, da globoko obžaluje smrtne žrtve. Malo pred napadom so domnevni člani združbe Los Tequileros na družbenih omrežjih objavili videoposnetek, v katerem so napovedali vrnitev v regijo, kjer so se borili proti konkurenčni kriminalni združbi. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kriminalna združba je med letoma 2015 in 2017 opustošila Guerrero in bila poznana po tem, da je grozila županom regije, dokler ni bil vodja Raybel Jacobo de Almonte umorjen.