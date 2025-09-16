Svetli način
Tujina

Kartice s seksualno vsebino in izbirni predmet v šolah, ki razburja

Zagreb, 16. 09. 2025 20.02 | Posodobljeno pred 1 uro

Melita Stolnik
9

Pri naših sosedih Hrvatih duhove buri novi izbirni predmet zdravstvena vzgoja, ki ga v osnovnih in srednjih šolah uvaja mesto Zagreb. Del učnega načrta predmeta bo tudi spolna vzgoja. Pri tem pa naj bi uporabljali kartice s seksualno vsebino. To je seveda sprožilo val ogorčenih odzivov javnosti in politike. Naši otroci niso topovsko meso za vaš eksperiment, so vzrojili v stranki Most. In kako odgovarjajo zagovorniki uvedbe zdravstvene vzgoje?

To so tako imenovane seksualne kartice, ki so na noge dvignile hrvaško javnost, o njih se je vnela razprava celo v saboru.

"Na omenjenih karticah otroke sprašujejo: Ti bolečina kdaj povzroča užitek? Kakšna so tvoja pričakovanja od seksa? Vidite sami. Kaj misliš o seksu na javnem mestu? Torej, popolna seksualizacija otrok. Na to ne bomo pristali, ne bomo molčali," pravi Nikola Grmoja, podpredsednik stranke Most.

Kartice je zasnovalo hrvaško združenje Status M, ki se zavzema za družbo brez nasilja, vključenost in enakost spolov.

"Gre za gradivo, ki je namenjeno odraslim osebam, torej nad 18 let. Niso namenjene šoloobveznim otrokom, niti niso obvezno ali neobvezno učno gadivo, kot na žalost namigujejo nekateri mediji. Gre za neke vrste orodja od mladih za mlade za vodenje pogovorov," pa pravi Anmarija Sočo iz nevladne organizacije Status M.

Da bodo kartice s seksualno vsebino del učnega načrta izbirnega predmeta zdravstvene vzgoje na zagrebških osnovnih in srednjih šolah, odločno zanikajo tudi mestne oblasti. "Moram reči, da gre za načrtne dezinformacije dela desnice in desnih medijev, katerih cilj je razburkati javnost, povsem nepotrebno, zaradi nečesar, kar je šele na začetku izdelave," pa pravi Danijela Dolenc, podžupanja Zagreba.

Učni načrt za predmet, ki ga bo izdelal odbor strokovnjakov, za osnovne in srednje šole ne bo obvezen. Glavni poudarki pa bodo na mentalnem zdravju, zdravem načinu življenja, preprečevanju odvisnosti, tudi od interneta, ter spolnim in reproduktivnim zdravjem.

"Naši otroci niso poskusni zajčki za vaše nore ideologije. Naši otroci niso topovsko meso za vaše eksperiment," vztraja Grmoja. Medtem pa Ivana Kekin iz stranke Možemo brani novi izbirni predmet. "Katera zdrava in prisebna oseba, ki se iz srca zavzema za dobrobit otrok, ima lahko nekaj proti takemu predmetu. Poleg tega se učni načrt zanj se šele pripravlja."

Poleg tega bo učni načrt novega izbirnega premeta prilagojen starostni in razvojni dobi otrok, pravijo zagovorniki predmeta. "Šole pa se bodo nato odločile ali želijo sodelovati (uvesti predmet). To je prvi korak. Drugi pa, da gre za izvenšolsko dejavnost, ki je za otroke prostovoljna in v soglasju s starši," pravi Dolenčeva.

Izbirni predmet zdravstvena vzgoja bo otrokom v zagrebških šolah morda na voljo prihodnje šolsko leto.

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bojan Horvat 1
16. 09. 2025 21.55
..., ki vzburja.
ODGOVORI
0 0
Kriplin
16. 09. 2025 21.42
+3
Tule gre spet za prikrito uvajanje raznih čudnih agend. Naslednja stopnja bodo marvične kartice s 100 spoli. In tako naprej.
ODGOVORI
3 0
Zmaga Ukraini
16. 09. 2025 21.34
-2
Desnuhi ne marajo, da se jih sprašuje o tem, kaj mislijo o seksu in na splošno kaj razmišljajo o spolnosti. To je zanje že težka ideologija, kot tudi navajanje otrok k razmišljanju. Oni raje vidijo, da se otroci spolne vzgoje "učijo" iz trdih porničev. Pač tako, kot so se nekdaj tudi desnuhi.
ODGOVORI
3 5
Pamir
16. 09. 2025 21.32
+2
Bravo Zagrebčani , klečavci so glede tega lahko samo tiho.
ODGOVORI
3 1
Hind Rajab v spomin
16. 09. 2025 21.08
-1
spet ta moteče spolnost...učenje o temi naj prevzame izključno sveta cerkev ker so Hrvati zelo verni in gre za tradicijo , vrednote in kulturo krščanske Evrope...seveda mora to prej odobriti vatikan da bo vse na mestu.. in tako kot mora biti...poleg verskih kartic bi morali mladostnikom tudi pokazati kako je Marija brezmadežno spočela...kakšne freske so v Vatikanu, predvsem po stropu ...tako da bodo že mladi seznanjeni kako je s tem..
ODGOVORI
5 6
HolopjeHitler
16. 09. 2025 21.02
-4
Ma tu pa ni slaba ideja. Mi Holopisti buomo uvjedli karte sez meno jn moju Robertincu u vsaku slovjensku šulu!
ODGOVORI
4 8
Bombardirc1
16. 09. 2025 21.04
+1
Bolnik janšistični
ODGOVORI
6 5
Hind Rajab v spomin
16. 09. 2025 21.24
-2
bombardirc...to je njihovo normalno stanje bivanja...
ODGOVORI
1 3
poper00
16. 09. 2025 21.34
-3
Ti boš ujedel samo drajsanje po žlebovima in moške zabave kjer se vsak z vsakum udari.
ODGOVORI
0 3
