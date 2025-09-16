Kartice s seksualno vsebino in izbirni predmet v šolah, ki razburja

To so tako imenovane seksualne kartice, ki so na noge dvignile hrvaško javnost, o njih se je vnela razprava celo v saboru.

"Na omenjenih karticah otroke sprašujejo: Ti bolečina kdaj povzroča užitek? Kakšna so tvoja pričakovanja od seksa? Vidite sami. Kaj misliš o seksu na javnem mestu? Torej, popolna seksualizacija otrok. Na to ne bomo pristali, ne bomo molčali," pravi Nikola Grmoja, podpredsednik stranke Most.

Kartice je zasnovalo hrvaško združenje Status M, ki se zavzema za družbo brez nasilja, vključenost in enakost spolov.

"Gre za gradivo, ki je namenjeno odraslim osebam, torej nad 18 let. Niso namenjene šoloobveznim otrokom, niti niso obvezno ali neobvezno učno gadivo, kot na žalost namigujejo nekateri mediji. Gre za neke vrste orodja od mladih za mlade za vodenje pogovorov," pa pravi Anmarija Sočo iz nevladne organizacije Status M.

Da bodo kartice s seksualno vsebino del učnega načrta izbirnega predmeta zdravstvene vzgoje na zagrebških osnovnih in srednjih šolah, odločno zanikajo tudi mestne oblasti. "Moram reči, da gre za načrtne dezinformacije dela desnice in desnih medijev, katerih cilj je razburkati javnost, povsem nepotrebno, zaradi nečesar, kar je šele na začetku izdelave," pa pravi Danijela Dolenc, podžupanja Zagreba.

Učni načrt za predmet, ki ga bo izdelal odbor strokovnjakov, za osnovne in srednje šole ne bo obvezen. Glavni poudarki pa bodo na mentalnem zdravju, zdravem načinu življenja, preprečevanju odvisnosti, tudi od interneta, ter spolnim in reproduktivnim zdravjem.

"Naši otroci niso poskusni zajčki za vaše nore ideologije. Naši otroci niso topovsko meso za vaše eksperiment," vztraja Grmoja. Medtem pa Ivana Kekin iz stranke Možemo brani novi izbirni predmet. "Katera zdrava in prisebna oseba, ki se iz srca zavzema za dobrobit otrok, ima lahko nekaj proti takemu predmetu. Poleg tega se učni načrt zanj se šele pripravlja."

Poleg tega bo učni načrt novega izbirnega premeta prilagojen starostni in razvojni dobi otrok, pravijo zagovorniki predmeta. "Šole pa se bodo nato odločile ali želijo sodelovati (uvesti predmet). To je prvi korak. Drugi pa, da gre za izvenšolsko dejavnost, ki je za otroke prostovoljna in v soglasju s starši," pravi Dolenčeva.

Izbirni predmet zdravstvena vzgoja bo otrokom v zagrebških šolah morda na voljo prihodnje šolsko leto.