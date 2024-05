Olimpijci bodo spali na kartonastih posteljah

Do olimpijskih iger v Parizu je še manj kot 70 dni in v olimpijski vasi, kjer bodo nastanjeni športniki, potekajo še zadnje priprave. Med drugim montaža postelj, ki bodo tokrat iz kartona. Po zagotovilih organizatorjev naj bi se razlog za to skrival v skrbi za okolje in ne v tem, da bi športnikom preprečevali spolne odnose med igrami.

Takšne govorice so se pojavile potem, ko je v javnost prišla novica, da bo tudi postelje za letošnje igre v Parizu izdelalo japonsko podjetje Airweave, ki je bilo za to zadolženo že pred tremi leti v Tokiu. "Vemo, da so se mediji precej norčevali iz postelj, ki so bile športnikom na voljo v Tokiu, a za ta korak smo se odločili, ker smo želeli zmanjšati vpliv iger na okolje in se prepričati, da bodo uporabne tudi po njihovem koncu," je dejal uradni govorec organizatorjev letošnjih olimpijskih iger v Parizu.

Postelje naj bi vzdržale več ljudi, kar je na precej nazoren način lani julija želel prikazati ustanovitelj podjetja Airweave Motokuni Nakaoka, ki je skakal po eni izmed njih. Narejene naj bi sicer bile iz reciklirane lepenke. Na vsaki postelji bo vzmetnica, ki je sestavljena iz treh blokov z različno trdoto, ki se prilagodi posamezniku. "Nekateri športniki so težki tudi do 140 kilogramov, na primer rokoborci, medtem ko drugi tehtajo okoli 40 kilogramov," je za AP pojasnil Nakaoka in dodal, da so za tokratne olimpijske igre izdelali okoli 16 tisoč postelj, ki jih bo uporabljala tudi francoska vojska. Po njegovih besedah so glavne prednosti takih postelj udobje, enostavno sestavljanje in preprosto vzdrževanje. Jeseni je sicer v Parizu zavladal preplah zaradi posteljnih stenic, ki so zajele državo. Po zagotovilih Airweave, proizvajalca vzmetnic, so te napolnjene z materiali, ki jih žuželke ne bodo napadale.

Po igrah bodo sicer ohišja postelj razstavljena, medtem ko bodo vzmetnice in blazine podarili bodisi šolam bodisi različnim organizacijam.

