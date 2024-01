Kaskader z dirkalnikom zletel v gledalce, poškodovanih devet oseb

V petek se je na otvoritvenem dnevu razstave Motor Bike Expo v Veroni množici predstavil tudi kaskader. Pred očmi gledalcev je izvedel nekaj spektakularnih zavojev in trikov, ki so opazovalce navdušili. A nato so gledalci nenadoma z nejevero spremljali povsem drugačen potek dogodkov, poročajo italijanski mediji.

Takšen, kakršnega si nihče med njimi ni predstavljal in zagotovo tudi ne želel. Vozilo je bilo naenkrat namreč usmerjeno naravnost v množico, voznik pa ga nikakor ni mogel ustaviti ali obrniti.

Voznik je nad dirkalnikom izgubil nadzor ter zapeljal naravnost proti varnostni ograji in gledalcem. Vozilo je podrlo ograjo in zletelo v množico, številni so ob trku padli na tla. Sledila je panika.

Na kraj nesreče so prihiteli reševalci in pet reševalnih vozil. Prav tako so posredovali tudi organi pregona, ki so začeli s preiskavo.

Po prvih podatkih so sicer gledalci na srečo utrpeli predvsem modrice, avtomobil ni neposredno zadel nikogar, poroča italijanski portal Nordest24. Pristojni trenutno rekonstruirajo potek nesreče in ugotavljajo odgovornost.