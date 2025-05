Kašmir, prizorišče oboroženih spopadov Indijcev in Pakistancev

Iz Indije in Pakistana poročajo o najmanj 43 smrtnih žrtvah, med katerimi naj bi prevladovali civilisti. Islamabad je sporočil, da je bilo v indijskih napadih in streljanju ob meji ubitih 31 civilistov, New Delhi pa je dodal, da je bilo v pakistanskem obstreljevanju ubitih najmanj 12 ljudi.

Pakistanski predsednik vlade Šehbaz Šarif je v sredo zvečer v nagovoru narodu napovedal, da se bo Islamabad maščeval za vse ubite v indijskih napadih. Podrobnosti ni pojasnil.

Po navedbah indijske vojske so minulo noč ob nadzorni črti, ki razmejuje indijski in pakistanski del Kašmirja, izbruhnili spopadi med pakistansko in indijsko vojsko, ki jih je sprožila pakistanska stran. Pakistan poročil o spopadih ob de facto meji še ni potrdil.

Iz mesta Lahore na vzhodu Pakistana medtem danes poročajo o eksploziji.

Pakistanske oblasti so zaradi indijskih napadov davi začasno ustavile letalski promet, v Indiji pa je najmanj do sobote zaprtih več kot 20 letališč, večinoma na severu države.

Indijska vlada naj bi o nadaljnjih korakih v sporu s Pakistanom po napovedih odločila na današnji seji. Znova se bo sestal tudi pakistanski parlament.

Jedrski sili Indija in Pakistan sta vse od razglasitve neodvisnosti leta 1947 v sporu zaradi pokrajine Kašmir, ki si jo lastita obe, in sta se doslej zapletli že v tri vojne. A redko so vojaške sile obeh jedrskih sil prečkale razmejitveno črto med indijskim in pakistanskim delom himalajske pokrajine.